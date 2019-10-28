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Жуткий вечер: лучшие ужастики на Хэллоуин 2019

Наша подборка фильмов ужасов на Хэллоуин для тех, кто решил остаться дома 31 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
"Хэллоуин", кадр из видео
"Хэллоуин", кадр из видео
Фото: YouTube

Праздник Хэллоуин 2019, который в Киеве отметят с размахом, уже не за горами. Если у вас нет желания наряжаться и готовить конкурсы, но приобщиться к празднику все же хочется – посмотрите хорошие ужастики и триллеры на Хэллоуин. Конечно же, возникает вопрос – а что посмотреть вечером на Хэллоиун? Наша традиционная тематическая подборка фильмов придется вам по вкусу.

"Врата тьмы", 2015

Жуткая история, случившаяся в Хэллоуин с отцом, потерявшего сына на карнавале. Фильм является адаптацией рассказа Тима Леббона "Заплати призраку". В основе сюжета – семейная драма. На карнавале в ночь Хэллоуина отец теряет сына. Всяческие поиски не дают никакого результата. Спустя год, за несколько дней до дня всех святых, безутешному отцу кажется, что сын пытается связаться с ним, – и возобновляет поиски, чувствуя, что за пропажей ребенка скрывается что-то мистическое.

"Кошелек или жизнь", 2007

Фильм состоит из четырех связанных между собой страшных историй, произошедших на Хэллоуин в американском городке в штате Огайо. Все эти истории объединяет одно существо – Сэм – таинственная фигура в оранжевой потертой пижаме, носящая мешок на голове. Он появляется во всех историях, следя за тем, чтобы традиции Самайна/Хэллоуина неукоснительно соблюдались.

"Хэллоуин", 1978

Фильм стал классикой жанра триллеров. В конце 70-х он собрал в прокате почти 50 млн. долларов и был самым коммерчески успешным на то время. Действие картины разворачивается накануне Дня всех святых. Жестокий маньяк сбегает из психлечебницы через 15 лет после убийства своей сестры. В Хэллоуин он возвращается в родной городок Хэддонфилд, чтобы вновь совершить убийство.

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"Хэллоуин", 2007

Смотреть фильм "Хеллоуин" стоит тем, кто видел первое кино Роба Зомби от 1978 года. Это ремейк картины о Майкле Майерсе, убившем своих родных во время праздника Хэллоуин, который спустя 15 лет после лечения в психбольнице вернулся домой. Главным героем в продолжении фильма стал сам Майкл и события до его попадания в психлечебницу.

"Буу!", 2005

История рассказывает о студентах, которые в ночь на Хэллоуин решают поразвлечься в заброшенном госпитале. Конечно, никакие развлечения их не ждали. Зато вместо них — зловещий лабиринт, зомби-двойники , привидения и загадочный призрак медсестры.

Напомним, ранее мы составили список ужастиков на вечер.

Все подробности в спецтеме Хэллоуин 2018

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Источник: Сегодня
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