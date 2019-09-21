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Уже в Украине: Кристофер Ллойд поделился первыми фото из Киева

Встретиться с легендарным актером можно будет 21 и 22 сентября на Comic Con Ukraine 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:16
Кристофер Ллойд приехал в Украину
Кристофер Ллойд приехал в Украину
Фото: пресс-служба

Звезда фильмов "Назад в будущее" и "Семейка Адамс" Кристофер Ллойд прибыл в Украину. Американский актер посетил Киев в рамках фестиваля Comic Con Ukraine 2019, который пройдет 21-22 сентября на "Арт-заводе Платформа".

Смотрите, как прошел самый грандиозный кинофестиваль этого лета:

На его счету десятки ролей в кино и сериалах. Самые известные – "Назад в будущее", "Семейка Аддамс", "Кто подставил кролика Роджера", "Мой любимый марсианин", "Пролетая над гнездом кукушки". Новость о том, что Кристофер Ллойд уже в Киеве, сообщил сам актер. Он опубликовал в Instagram несколько снимков, сделанных в столичном Успенском соборе.

INSTAGRAM

"Наслаждаюсь каждым моментом в Киеве. С нетерпением жду встречи с моими фанатами на Comic Con Ukraine", – подписал публикацию "Доктор Эммет Браун".

Напомним, что встретиться с легендарным актером можно будет на этих выходных, 21 и 22 сентября, на "Арт-заводе Платформа". Поклонники смогут пообщаться с актером на главной сцене, там же пройдут фотосессия и автограф-сессия.

К слову, еще одним звездным гостем Comic Con Ukraine 2019 стал актер Дэнни Трэхо.

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