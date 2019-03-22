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В Британии найден первый трон из квеста по "Игре престолов"

Парни нашли трон всего за три дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Парни нашли первый трон из "Игры престолов"
Парни нашли первый трон из "Игры престолов"
Фото: twitter.com/skyatlantic

На днях телеканал HBO создал специальный квест по мотивам сериала "Игра престолов". Его правила опубликованы на специальном сайте. На его поиски у поклонников саги было 15 дней с момента публикации на специальном сайте ролика с троном.

Парни нашли железный трон
Парни нашли железный трон
Фото: twitter.com/skyatlantic

Спустя всего три дня, в Британии был найден первый из шести спрятанных тронов рамках квеста #ForTheThrone, сообщает BGR.

Парни нашли первый трон из "Игры престолов"
Парни нашли первый трон из "Игры престолов"
Фото: twitter.com/skyatlantic

Первый Железный трон обнаружили двое парней в лесу в английском Глостершире. За успешное выполнение первого этапа квеста парни получили в подарок корону и импровизированную фотосессию на троне.

Парни нашли железный трон
Парни нашли железный трон
Фото: twitter.com/skyatlantic

После первой находки HBO опубликовал видео с локацией второго Железного трона. На кадрах видно, что он спрятан в снегах.

Напомним, ранее в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале "Игра престолов". Сейчас эти пробы выглядят как комедия, но когда-то, в 2011 году, продюсеры телеканала HBO набирали всех втайне на роли в загадочном проекте. А вот Сегодня.Lifestyle предлагают читателям интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов".

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Источник: Сегодня
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