В Британии найден первый трон из квеста по "Игре престолов"

Парни нашли трон всего за три дня

Парни нашли первый трон из "Игры престолов" Фото: twitter.com/skyatlantic

На днях телеканал HBO создал специальный квест по мотивам сериала "Игра престолов". Его правила опубликованы на специальном сайте. На его поиски у поклонников саги было 15 дней с момента публикации на специальном сайте ролика с троном.

Парни нашли железный трон Фото: twitter.com/skyatlantic

Спустя всего три дня, в Британии был найден первый из шести спрятанных тронов рамках квеста #ForTheThrone, сообщает BGR.

Парни нашли первый трон из "Игры престолов" Фото: twitter.com/skyatlantic

Первый Железный трон обнаружили двое парней в лесу в английском Глостершире. За успешное выполнение первого этапа квеста парни получили в подарок корону и импровизированную фотосессию на троне.

Парни нашли железный трон Фото: twitter.com/skyatlantic

После первой находки HBO опубликовал видео с локацией второго Железного трона. На кадрах видно, что он спрятан в снегах.

Напомним, ранее в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале "Игра престолов". Сейчас эти пробы выглядят как комедия, но когда-то, в 2011 году, продюсеры телеканала HBO набирали всех втайне на роли в загадочном проекте. А вот Сегодня.Lifestyle предлагают читателям интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram