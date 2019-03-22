В Британии найден первый трон из квеста по "Игре престолов"
Парни нашли трон всего за три дня
На днях телеканал HBO создал специальный квест по мотивам сериала "Игра престолов". Его правила опубликованы на специальном сайте. На его поиски у поклонников саги было 15 дней с момента публикации на специальном сайте ролика с троном.
Спустя всего три дня, в Британии был найден первый из шести спрятанных тронов рамках квеста #ForTheThrone, сообщает BGR.
Первый Железный трон обнаружили двое парней в лесу в английском Глостершире. За успешное выполнение первого этапа квеста парни получили в подарок корону и импровизированную фотосессию на троне.
После первой находки HBO опубликовал видео с локацией второго Железного трона. На кадрах видно, что он спрятан в снегах.
Напомним, ранее в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале "Игра престолов". Сейчас эти пробы выглядят как комедия, но когда-то, в 2011 году, продюсеры телеканала HBO набирали всех втайне на роли в загадочном проекте. А вот Сегодня.Lifestyle предлагают читателям интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов".
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