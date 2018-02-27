В Британии откроют крупнейший в мире ЛГБТ-музей

В Киеве будут учить, как правильно заниматься сексом, где и с каким настроением. Все дело в том, что в столице создадут тематический музей, где будут рассказывать о половой физиологии и учить секретов невероятного удовольствия от любви. Идеологи музея хотят уничтожить стереотип "у нас секса нет". Теперь в Лондоне к 2021 году появится крупнейший в мире музей, посвященный культуре и истории ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет BuzzFeed.

Мэр города Садик Хан поддержал концепцию заведения, а инициатором выступил Джозеф Гальяно, который уже занимается поиском спонсоров для своего проекта. Отмечается, что в музее будут представлена уникальная коллекция политических и культурных артефактов, связанных с историей ЛГБТ-сообщества.

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Галлиано заявил, что причина создания музея очень проста – это опасение забыть историю геев. Люди, боровшиеся за свои права во второй половине XX века, уже стареют, и их истории забываются, отметил он. Заведение получит название "Гей-Британия. Национальный ЛГБТК+ музей" (буква "К" обозначает термин "квир" и используется для обозначения любой нетрадиционной модели поведения и идентичности).

Напомним, Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, заключившие однополый брак, выехали из России из-за угроз.

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