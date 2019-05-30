В Британии снимут байопик об еще одном культовом певце

Бой Джордж считается одним из пионеров музыкального движения под названием "новая романтика"

Бой Джордж Фото: Getty Images

После триумфа и завоеванных "Оскаров" "Богемской рапсодии" и весьма теплого приема "Рокетмена" на Каннском кинофестивале в производство запускается еще один биографический юайопик о легенде британской музыки – Бой Джордже, сообщает Deadline.

Смотрите видео о фильме "Богемская рапсодия":

Стоит отметить, что Бой Джордж считается одним из пионеров музыкального движения под названием "новая романтика". Лента же расскажет об ирландских корнях певца и его семье из рабочего класса, его популярности в 1980-х в качестве фронтмена группы Culture Club, а также о воспоследовавшей сольной карьере и бурной личной жизни.

В режиссерском кресле оказался Саша Джерваси, у которого есть опыт съемок музыкального байопика. В 2008 году он выпустил картину "Anvil: История рок-группы", посвященную канадской хэви-металлической группе Anvil.

По словам Джерваси, Бой Джордж является "первопроходцем и настоящим оригиналом", которого невозможно было не заметить в лондонских клубах 80-х, и все знали, что он будет большой звездой, задолго до появления Culture Club. Сроки производства фильма пока не называются, как и исполнитель главной роли.

Напомним, 28 мая в киевском кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера музыкального байопика "Рокетмен" о легендарном британском музыканте Элтоне Джоне.

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