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В Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры "Украинская весна"

В кинопрограмму Ukrainian Spring вошли четыре фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
"Украинская весна"
"Украинская весна"
Фото: YouTube

Сегодня, 15 марта в Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры "Украинская весна", который объединит показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы "Dakh Daughters". Мероприятие проходит в Центре изобразительных искусств BOZAR. Стоит отметить, что "Украинская весна" продолжает ряд проектов Ukraine on Film, и уже четвертый год подряд представит национальное кино в Брюсселе.

Фестиваль открывается концертом "Dakh Daughters", которые выступали в разных городах Украины, а также во Франции, Австрии, Германии, Польше, Бразилии, собирали аншлаги в культовом парижском театре Le Trianon. Участница группы Руслана Хазипова исполнила одну из ролей в фильме "Дикое поле", который будет представлен в рамках фестиваля.

В кинопрограмму Ukrainian Spring вошли четыре фильма:

Истерн "Дике поле" – экранизация романа Сергея Жадана "Ворошиловград" и дебютная лента Ярослава Лодыгина. Главный герой фильма вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес – старую бензоколонку. Фильм создавался в копродукции Украины, Швейцарии и Нидерландов.

Мистическая драма "Брама" – лента, снятая в копродукции Украины и США. Фильм Владимира Тихого был впервые представлен в рамках Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи". Главная героиня "Брамы" в исполнении Ирмы Витовской – старушка Баба Фрося, которая живет вместе с семьей в Чернобыльской зоне отчуждения. За эту роль Ирма Витовская получила национальную премию кинокритиков Украины КИНОКОЛО как лучшая актриса года.

Анимационное фэнтези "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" от украинской анимационной студии Animagrad. Сюжет рассказывает о бродячем артисте Руслане, который спасает похищенную злым волшебником Черномором принцессу.

Также в рамках фестиваля состоится ретроспективный показ фильма "Лебединое озеро. Зона", который в свое время стал первым украинским фильмом, показанным на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм Юрия Ильенко – экранизация сценария Сергея Параджанова, и рассказывает о любви беглого заключенного и женщины, которую он встречает возле монумента "Серп и молот".

Также гостей фестиваля ждет дискуссия "Пять лет Революции достоинства" писателя Сергея Жадана и драматурга Павла Арье, а также творческая встреча с Сергеем Жаданом в доме Общества украинцев в Бельгии.

"Украинская весна" продлится до 17 марта. Событие проходит при поддержке Посольства Украины в Бельгии, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Общества украинцев в Бельгии, Центра изобразительных искусств BOZAR и кинокомпании Arthouse Traffic.

Напомним, съемочная группа "Сегодня" побывала на кинофестивае "Берлинале 2019", на котором состоялась премьера украинского фильма "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд. Корреспонденту "Сегодня" Алле Чиж удалось пообщаться продюсером фильма Егором Олесовым. 

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фестиваль фильм Дике поле Украденная принцесса Украинская весна
Источник: Сегодня
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