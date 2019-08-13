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В чем феномен фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Режиссер и актеры поделились впечатлениями от съемок фильма

"Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood

Известный режиссер Квентин Тарантино, который любил смотреть советский фильм "Человек-амфибия", продолжает удивлять зрителей в своем девятом фильме "Однажды в Голливуде". Это оригинальная история со свежими персонажами, зрелыми проблемами и несбывшимися ожиданиями, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в зрелом возрасте. В Голливуде подобная история особенно драматична, поскольку успехи и неудачи живут бок о бок. В "Однажды в Голливуде" это показано буквально. В чем феномен нового творения Квентина Тарантино и кто сыграл в фильме – читайте в эксклюзивном материала "Сегодня".

В фильме показан 1969 год - Тарантино воссоздает период своего взросления, когда все – Соединенные Штаты, город Лос-Анджелес, звездная система Голливуда, даже сами фильмы – были в переломной точке. В центре истории – Рик Далтон, которого играет Леонардо Ди Каприо. Рик был звездой сериала "Мятеж на Баунти", популярного телесериала в 50-х и начале 60-х, но его вполне предсказанная слава в киноискусстве так и не состоялась. Теперь, когда Голливуд движется к эстетике хиппи, Рик беспокоится о том, что его время прошло – и задается вопросом, есть ли для него еще шанс.

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

"Рик Далтон является побочным продуктом 50-х годов – героя помпадур 1950-х годов, но теперь наступила новая эра, и его поезд миновал. Работая с Квентином, мы рассматривали историю Рика Далтона как характер с огромной неуверенностью – его неспособностью быть благодарным за положение, в котором он находится, и за то, что он уже получил. Он постоянно жаждет чего-то большего", – рассказал Ди Каприо.

Рядом с Риком стоит Клифф Бут, бывший герой войны, а теперь дублер Рика, которого играет Брэд Питт. По мере того как их карьера развивалась и их борьба усиливалась, Клифф доказывал свою лояльность Рику снова и снова, и наоборот – они единственная настоящая семья.

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

"Характеры наших героев основаны на отношениях актера и каскадера – в то время успешная карьера была гораздо более распространенной. Мы говорили о Стиве МакКуине и Баде Экинсе, которые были сильной командой The Great Escape, и мы говорили о Берте Рейнольдсе и Хэле Нидхэме. На самом деле, мы должны поговорить с Бертом об этом, что было настоящей радостью. Между ними была только более тесная. Клифф и Рик действительно полагаются друг на друга. Время простоя более изнурительно, чем реальная работа, поэтому быть друг у друга, иметь партнера было крайне важно. Это даже очень важно сейчас", – рассказал Питт.

Окружение героев Ди Каприо и Питта – это смесь реальных и вымышленных персонажей, которых сыграли одни из самых известных актеров: Аль Пачино в роли Марвина Шварца, заслуженный агент, продающий достоинства итальянских вестернов, Курт Рассел в роли Рэнди, координатор трюков, Дакота Фаннинг в роли члена семьи Мэнсона, и Марго Робби в роли Шэрон Тейт.

"Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood 1/15

Робби отметила: "Рик Далтон живет по соседству с Романом (Полански – ред.) и Шэрон, и мы просто вне досягаемости. Он думает, что может почувствовать внутренний мир Голливуда, весь этот гламур, который с ним связан – но он так близок и все же так далек".

Для Тарантино этот набор персонажей был не только очаровательным сам по себе, но и в равной степени интересен, потому что они представляют три уровня класса Голливуда. "В этом городе все эти люди могут существовать рядом друг с другом", – рассказал Тарантино. "Идея исследования того времени, той эпохи Лос-Анджелеса и той эпохи Голливуда с этими разными слоями – вот что меня привлекло".

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

У картины также есть личный резонанс для Тарантино. "Этот фильм отчасти является воспоминанием", – отметил режиссер. "Я жил в округе Лос-Анджелес – Альхамбра – в 1969 году. Я помню, что было в фильмах, что было на телевидении и на местах. Я помню, кто в то время был ведущим, я помню, что Сеймур был ведущим фильма ужасов в то время. Я помню, как радио KHJ играло все время – я помню, как люди слушали радио в своей машине: (они не переключали радиостанции в поисках другой песни – у них была одна радиостанция, которую слушали), включали радио на весь звук, и не выключали его, когда появлялись рекламные ролики. Отчасти это забавляло меня"

. "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/leonardodicaprio

"Это уникальный фильм в творчестве Квентина, и он его самый эмоциональный", – рассказал продюсер Дэвид Хейман. "В некотором смысле, он оглядывается назад на свое прошлое и фильмы, которые он любил, период, в котором он рос, и что помогло ему сформироваться как режиссер – любовное письмо в ушедший Голливуд. Но я нашел сценарий таким трогательным. Да, это было смешно. Да, это было захватывающе. Тем не менее, по сути, это действительно нежная история о дружбе".

"Частью того, что делает фильм таким особенным, является то, что Лео и Брэд работают друг с другом", – добавляет продюсер Шеннон Макинтош, который работал с Тарантино в нескольких мощности на протяжении десятилетий. "Они оба полностью отдались этим персонажам, воплощая их в жизнь таким образом, что вы чувствуете, что они – семья. Для тех из нас, кто любит снимать фильмы, это звучит близко, потому что в конечном итоге это то, что мы любим в этом: работать с этими людьми и создавать эти отношения".

"Я перепробовал несколько разных историй, а потом решил "нет", я не хочу рассказывать о них через какую-то типичную мелодраматическую сюжетную линию, – отметил Тарантино. "Я хочу, чтобы это было три богатых дня в жизни из этих персонажей, когда они перемещаются по Лос-Анджелесу, и конфликт истории строится каждый день, пока не достигнет кульминационного момента".

Напомним, ранее Квентин Тарантино заявил, что может уйти с кино.

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