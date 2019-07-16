В чем секрет сериала "Чернобыль": на ОМКФ-2019 прошел мастер-класс сценариста

Сценарист Майкл Бейзер рассказал, как правильно расставить акценты в каждом эпизоде фильма

Майкл Бейзер Фото: Владимир Грисюк

16 июля в рамках секции "Мастер-классы и творческие встречи" на 10-м Одесском кинофестивале 2019, стратегическим партнером которого выступил канал "Украина", сценарист Майкл Бейзер на примере феноменально успешного проекта HBO "Чернобыль" рассказал, чем отличается жанр мини-сериала от фильма и как правильно расставить акценты в сценарии каждого эпизода. Мастер-класс Майкла Бейзер состоялся в фестивальном центре "Родина" в зале Cosy Hall.

Майкл Бейзер выступил на ОМКФ 2019 Фото: Владимир Грисюк

"Ваши герои должны стать теми людьми, за которых зритель будет переживать, – рассказывает Майкл Бейзер. – Вы должны создать эмпатического персонажа. Вам нужно быть манипулятором, – манипулировать аудиторией так, чтобы она переживала из-за кого-то, кого не существует. Безусловно, нужен движущий конфликт, – без него истории не будет вообще. Однако важно помнить, что любой сериал в первую очередь построено на человеческих отношениях".

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На мастер-классе Бейзер также проанализировал механизмы и секреты создания персонажей, а также специфику того, как с их помощью рассказывать значимые истории. Бейзер выбрал проект "Чернобыль", так как он тесно связан с Украиной. К его созданию также присоединились две украинские компании – студия Postmodern (FILM.UA Group) и продакшн Radioaktive Film.

Майкл Бейзер во время мастер-класса в Одессе Фото: Владимир Грисюк

Майкл Бейзер – сценарист и шоуранер, который уже много лет возглавляет сценарный и продюсерский факультет Ванкуверской киношколы. За свою карьеру он успел поработать с такими крупными компаниями, как 20th Century Fox, Universal Pictures, Disney, Columbia TriStar и Warner Brothers.

Постер сериала "Чернобыль" Фото: HBO

"Чернобыль" – один из самых рейтинговых сериалов в истории по версии авторитетного портала IMDb. Сейчас его рейтинг составляет 9,6 баллов из 10.

Напомним, ранее состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO.

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