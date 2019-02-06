В "Черной пантере 2" вернется главный злодей

К роли Эрика Киллмонгера вернется Майкл Б. Джордан

"Черная пантера" Фото: YouTube

Супергеройский блокбастер "Черная пантера", который номинирован на "Оскар" в этом году, представил поклонникам одного из лучших злодеев в киновселенной Marvel. В фильме персонаж Эрик Киллмонгер погиб, как и сам король Т'Чалла – в "Мстителях 3".

Конечно, все ждут возвращения Черной пантеры, но теперь шанс вернуться появился и у его противника. Исполнительница роли королевы Рамонды Анджела Бассетт рассказала изданию Entertainment Tonight, что Майкл Б. Джордан вернется к своей роли в сиквеле кинокомикса.

Актриса отметила, что в съемках сиквела примет участие весь актерский состав предыдущего фильма, включая Майкла Б. Джордана. Если речь в фильме пойдет о перемещениях во времени, то с возвращением Черной пантеры создатели могут оживить и Киллмонгера.

Как сообщает THR, сценарием и постановкой второго фильма вновь займется Райан Куглер. Студия Marvel пока официально не объявила дату релиза сиквела.

Напомним, фильм "Черная пантера" стал самым обсуждаемым фильмом в Twitter в 2018 году.

Более того, авторитетный сайт Rotten Tomatoes составил свой рейтинг лучших фильмов и сериалов года и объявил победителей ежегодной премии Golden Tomato Awards. Лучшим фильмом стала лента "Черная пантера".

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