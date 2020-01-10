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В честь 39–летия Алана Бадоева выходит книга о нем: подробности

Издание состоит из семи разделов, которые освещают этапы жизни клипмейкера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48

10 января талантливый украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев празднует день рождения. Он снял десятки интересных и креативных клипов для украинских и зарубежных исполнителей. Именно в этот день выходит книга, посвященная Алану Бадоеву.

Смотрите подробности, почему Алан Бадоев работает на выходных:

Многостраничное интервью журналиста Игоря Панасова с именинником и его ближайшим окружением
приурочено к 39-летию Алана и стали основой книги. Издание состоит из семи разделов, каждый из которых освещает ключевые этапы из жизни Бадоева и его близких людей.

Книга об Алане Бадоеве
Книга об Алане Бадоеве
Фото: пресс-служба

В разделах "Кинорежиссер", "Клипмейкер", "Продюсер", "Телеведущий", "Телережиссер" раскрывается каждое из творческих амплуа, заявленных в названии. Завершает книгу раздел о масштабном проекте, который сейчас реализует Алан Бадоев – о съемках 25 видеоклипов для артистов из Китая.

В книге использованы уникальные фото из личного архива режиссера. "БАДОЕВ. Мир, который создал Алан" – история об украинском режиссере, который снял более 500 клипов, несколько фильмов и телепроектов. О продюсере двух артистов – Макса Барских и TAYANNA. О мальчишке из донбасской Горловки, который с детских лет поражал своей фантазией и активностью. О профессионале, который умеет вокруг себя собирать идеальную команду. О мастере, чей талант кардинально повлиял на развитие индустрии развлечений в Украине и за ее пределами. О человеке, который умеет дружить, ценить каждую минуту жизни и заражать своей радостью окружающих. Его зовут Алан Бадоев, и он творит историю шоу-бизнеса.

Презентация книги запланирована на февраль 2020 года.

Напомним, Алан Бадоев снял откровенный клип на песню "Палала" для группы KAZKA.

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