В честь Киры Муратовой в Украине учреждают конкурс короткометражных фильмов

5 ноября Кире Муратовой исполнилось бы 84 года

Кира Муратова. Фото: Getty

В понедельник, 5 ноября свой день рождения праздновала бы украинский режиссер Кира Муратова, которая умерла 6 июня 2018 года на 84-м году жизни.

В ее фильмах снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько, а саму Киру приглашали в Американскую киноакадемию судить "Оскар".

В 84-ю годовщину со дня рождения выдающегося украинского режиссера Министерство культуры Украины совместно с Одесской киностудией и Одесским отделением Национального союза кинематографистов Украины организуют конкурс короткометражных фильмов имени Киры Муратовой "Короткие встречи". Об этом говорится в сообщении на официальной странице Instagram Одесской киностудии.

Также отмечается, что к участию конкурса, первое проведение которого запланировано на 2019 год, будут приглашены молодые кинорежиссеры. Победители получат возможность создавать свои проекты на мощностях Одесской киностудии.

Напомним, Сегодня.Lifestyle вспоминал самые известные фильмы украинского режиссера Киры Муратовой.