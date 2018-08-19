В ЦУМе пройдет выставка украинского художника Петра Сыпняка

Экспозиция "Моя Украина" – это энергетический колодец на всю жизнь

Картины Петра Сыпняка. Фото: пресс-служба Картины Петра Сыпняка. Фото: пресс-служба Картины Петра Сыпняка. Фото: пресс-служба Картины Петра Сыпняка. Фото: пресс-служба Картины Петра Сыпняка. Фото: пресс-служба 1/5

В столичном ЦУМе 21 августа состоится торжественное открытие выставки Народного художника Украины Петра Сыпняка "Моя Украина". В экспозиции представлена серия живописных пейзажей, над которыми художник работает уже много лет и которые отражают красоту нашей страны. Событие приурочено ко Дню Независимости Украины и выставка продлится до 31 августа.

"Я счастлив открытию выставки "Моя Украина" в самом сердце Киева, накануне такой важной даты для всех нас. Каждая из представленных картин была написана мной с мыслью об Украине, с любовью к нашей стране. Благодарен плодотворному сотрудничеству с ЦУМ и питаю надежду, что каждый посетитель вдохновится красотой Украины и почувствует гордость за нашу нацию", – говорит Петро Сыпняк.

Экспозиция "Моя Украина" – это энергетический колодец на всю жизнь, визуализация живописного села Прикарпатья, в котором родился Петро Cыпняк, Карпаты и Днепровские, Николаевские, Криворожские степи. Это Львовские улицы и дома, храмы, созданные гениальными зодчими. Это история нашего народа, героическое прошлое, традиции, обычаи и ежедневный труд. Это прекрасная мелодия – мелодия веков, которая звучит в душе каждого украинца. Мелодия труда и любви.

"Ко Дню Независимости Украины, мы решили сделать киевлянам и гостям столицы подарок – познакомить с творчеством Народного художника Украины Петра Сыпняка. В арт-пространстве ЦУМ мы поддерживаем украинскую культуру и искусство, будем в дальнейшем знакомить посетителей ЦУМ с произведениями украинских художников", – комментирует маркетинг директор ЦУМ Антон Жорин.

Творчество Петра Сыпняка в жанровом отношении многогранно, состоит из тематических циклов и серий: пейзажи, городские пейзажи, портреты, натюрморты, этюды, т.д. Творчество художника насчитывает несколько тысяч работ, более 35 персональных выставок активно участвуют в групповых выставках во Львове, других городах Украины и за рубежом, на его счету организация и участие во многих благотворительных аукционах, восстановление и формирование культурной и эстетической среды Львова и других городов. Работы художника находятся в музеях Львова, Киева, Запорожья, Днепродзержинска и многочисленных частных коллекциях в Украине и за рубежом.

Петро Сыпняк (художник) родился в 1959 году. Украинский живописец, член Союза Художников Украины с 1989 г., Член Клуба Украинских Художников (КУХ), окончил Львовский Государственный институт декоративно-прикладного искусства (сейчас Львовская Академия Искусств) 1985 г., факультет – интерьер и оборудование, Народный художник. Неоднократный участник живописных выставок, пленэров в Польше, Бельгии, Германии, Болгарии, Словакии, Италии и Голландии. В 1994 выполнил монументальную настенную роспись во французском городе Нильванжи, где работал вместе с О. Скопом и Б. Буряком.

Напомним, в Киеве 17 августа на Певческом поле (Печерский ландшафтный парк) открылась 64-я выставка цветов ко Дню Независимости Украины. Тема выставки в этом году "Волшебный украинский миф". Соответственно, основой цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд.

Ранее мы писали о том, что 15 июня, на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле) в Киеве открылась новая летняя выставка цветов "Мир великанов".