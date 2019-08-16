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В День Независимости телеканал "Украина" порадует зрителей новой мелодрамой "Чужая"

Это 4-серийная история о встрече Миши и Насти, которым предстоит пройти немало испытаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Кадр из фильма "Чужая"
Кадр из фильма "Чужая"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 24 августа, в 15:20 на телеканале "Украина", который снимает сериал "Сага", состоится премьера 4-серийной картины "Чужая". В центре сюжета – молодые люди Настя и Михаил, встреча которых обернется чередой настоящих испытаний.

Смотрите видео о том, как на ОМКФ состоялась премьера детектива "Маркус" от телеканала "Украина":

Чтобы не потерять мужа-миллионера Владимира, который жаждет наследника, мать троих девочек Ирина меняет в роддоме новорожденную четвертую малышку на чужого мальчика Мишу.

Спустя годы судьба сводит детей. Между Настей и Михаилом вспыхивает любовь, которая совершенно не устраивает высокомерных и амбициозных Владимира и Ирину. Они делают все, чтобы уничтожить неугодную нищую невестку Настю, не подозревая, что ломают жизнь родной дочери. Роль Насти воплотила актриса Анна Андрусенко.

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"В связи с обстоятельствами, которые произошли в жизни моей героини, она стала достаточно самостоятельным человеком. У нее есть принципы. Ради счастья человека, которого она искренне любит, Настя готова поступиться своим. Мне кажется, если это настоящая любовь, а не какие-то эгоистические чувства, то так и должно быть. Съемки проходили этой весной в Киеве и близлежащих районах. У нас была очень хорошая группа, так что остались приятные впечатления", – рассказала актриса.

Кадр из многосерийного фильма "Чужая"
Кадр из многосерийного фильма "Чужая"
Фото: пресс-служба

Также в фильме снялись актеры Александр Попов, Кирилл Кузнецов, Анатолий Котенев, Татьяна Юрикова, Светлана Тимофеев-Летуновская, Олег Стальчук, Людмила Нильская, Тимур Ибраимов, Александр Наумов, Дмитрий Гарбуз и другие.

Режиссер-постановщик – Александр Пархоменко. Продюсеры – Валентин Опалев, Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк. Производством фильма занималась компания "Армада Филмз" по заказу телеканала "Украина".

Напомним, 24 августа в 20:00 на телеканале "Украина" состоится премьера грандиозного праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие самые популярные артисты нашей страны – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TARABAROVA, TAYANNA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Режиссер масштабного проекта – Елена Коляденко, ведущий – Александр Скичко.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня". Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

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