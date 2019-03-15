В Европу пришла "Украинская весна": в Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры

На открытии фестиваля выступит группа Dakh Daughter

Группа "Dakh Daughters" Фото: instagram.com/dakhdaughtersband

Сегодня, 15 марта в Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры "Украинская весна", который объединяет показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы "Dakh Daughters".

Украинцам есть что показать на мероприятии: на открытии будет зажигать уже известный на западе группа "Dakh Daughters". Корреспондент "Сегодня" Юрий Гула побывал на репетиции группы и узнал, чем будут удивлять требовательную европейскую публику.

По словам корреспондента "Сегодня", в выставочном центре под названием BOZAR царит прекрасная атмосфера и уже звучат украинские песни, в то время, как на улице – совершенно не весенняя погода. Съемочной группе "Сегодня" удалось попасть в закулисье и увидеть, как репетирует на сцене свое выступление всемирно известная украинская группа "Dakh Daughters". Ребята выступают в жанре фрик-кабаре.

Стоит отметить, что на фестивале "Украинская весна" запланированы показы фильмов, концерты и дискуссии литераторов. Собственно, сегодня в планах только концерт. А вот на выходные запланированы показы четырех фильмов. Важно и то, что на украинское фэнтези "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" уже раскуплены все билеты. Также будет представлены фильм "Дике поле" - экранизация романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

Напомним, "Украинская весна" продлится до 17 марта. Событие проходит при поддержке Посольства Украины в Бельгии, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Общества украинцев в Бельгии, Центра изобразительных искусств BOZAR и кинокомпании Arthouse Traffic.

Стоит отметить, что съемочная группа "Сегодня" побывала на кинофестивае "Берлинале 2019", на котором состоялась премьера украинского фильма "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд.

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