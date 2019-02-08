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В Германии стартовал кинофестиваль "Берлинале 2019"

Украину в этом году представляет фильм Агнешки Холланд "Гарет Джонс"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:09
"Берлинале 2019"
"Берлинале 2019"
Фото: Getty Images

В Берлине стартовал 69-й международный кинофестиваль "Берлинале 2019", который продлится с 7 по 17 февраля. Церемония открытия прошла в Тетре на Потсдамской площади.

В этом году жюри "Берлинале" возглавляет французская актриса Жульет Бинош. А 1997 году она была признана лучшей актрисой "Берлинале" после того, как снялась в картине "Английский пациент".

Кроме того, места судей в этом году займут американский кинокритик Джастин Чан, немецкая актриса Сандра Хюллер, чилийский режиссер Себастиан Лелио, главный куратор киносекции нью-йоркского Музея современного искусства Раджендра Рой, британская актриса Труди Стайлер.

Украину же на "Берлинале 2019" представит лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Всего в конкурсе 17 фильмов. 

Фильм повествует о молодом валлийском журналисте, который в 1933 году отправился в Советский Союз с намерениями разоблачить преступления сталинского режима, и в частности – Голодомор в Украине.

Отметим, что эксклюзивные материалы с "Берлинале" смотрите в новостях "Сегодня".

Напомним, в сети наконец-то появился фрагмент из фильма "Гарет Джонс".

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Берлинале фильм кинофестиваль Гарет Джонс
Источник: Сегодня
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