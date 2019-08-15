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В Харькове пройдет вторая национальная Биеннале молодого искусства: подробности

Участие в основной программе берут 45 художественных проектов со всей Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Биеннале в Харькове
Биеннале в Харькове
Фото: пресс-служба

Биеннале молодого искусства, названная Министерством культуры самым ожидаемым художественным событием этого года, состоится в Харькове – с 17 сентября по 31 октября.

Кстати, а в Черновцах прошел фестиваль "Маркет языков":

Оргкомитет озвучил локации, которые будут принимать самое масштабное событие в области современного искусства Украины – их будет более 16. Ключевыми площадками станут центр современного искусства "ЕрмиловЦентр" и историческое здание гостиницы "Харьков" – помещение, которое не использовалось около 10 лет, и которое сейчас команда пытается привести в порядок для использования под экспозицию основной программы.

Участие в основной программе второй Биеннале берут 45 художественных проектов со всей Украины, отобранных по открытому конкурсу кураторской группой: Дарья Скрынник-Миська и Анастасия Евсеева (Львов), Борис Филоненко (Харьков).

Биеннале в Харькове
Биеннале в Харькове
Фото: пресс-служба

В этом году тема проекта – "Кажется, я захожу в наш сад" и, по словам организаторов, сама карта Биеннале – метафора ботанического сада. Большая часть пространств, задействованных в Биеннале, еще никогда (или почти никогда) не использовались для экспонирования проектов современного искусства. Таким образом организаторы пытаются как проговорить проблему недостатка в Харькове площадок для художественных проектов, так и помочь культурным и образовательным учреждениям найти новые идеи для развития.

"Это немного как с "тенью "Мрии" – формально еще не стартовав, Биеннале уже живет, аккумулирует и организует поле смыслов вокруг себя: этот сад постепенно набирает все более четкие и выразительные очертания", – отметила Дарина Скрынник-Миська, сокураторка проекта.

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Локации Биеннале логично объединены в два кластера:

Один – в конструктивистском комплексе вокруг площади Свободы: это гостиница "Харьков", Госпром, два корпуса ХНУ им. Каразина, ЦСИ "ЕрмиловЦентр", университетская обсерватория, галерея Come In (проект из параллельной программы) и, чуть в стороне, – университетский Ботсад. В Госпроме, где будут проходить события образовательной программы, расположен и харьковский филиал UA: Суспільне, национального партнера проекта.

Второй – в районе, который, по мнению организаторов, мог бы стать харьковским "музейным кварталом": в пешей доступности друг от друга там находятся Муниципальная галерея, Харьковский художественный музей, Исторический музей, ЛитМузей, и проекты из детской программы в HudpromLoft, студиях Aza Nizi Maza, D16 art lab и подвале Cxid Opera.

Напомним, ранее в Харькове прошел фестиваль комиксов, аниме и фильмов "Ханифест". Более 350 участников из разных городов Украины устроили яркое косплей-шоу с песнями, танцами и дефиле. Корреспонденты "Сегодня" побывали на фестивале и выяснили, как харьковчане "оживляют" экранных персонажей.

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