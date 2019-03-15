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В Индии снимут ремейк культового фильма "Форрест Гамп"

Начало съемок индийского "Форреста Гампа" ожидается осенью этого года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36
"Форрест Гамп"
"Форрест Гамп"
Фото: YouTube

В Индии намерены снять ремейк культового фильма "Форрест Гамп", режиссером которого был Роберт Земекис. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Сообщается, что главную роль в индийском варианте сыграет актер и режиссер Аамир Хан, которую в оригинальной ленте сыграл Том Хэнкс.

Режиссером фильма выступит индийский постановщик Адваит Чандан.  Индийский "Форрест Гамп" выйдет на хинди под названием Lal Singh Chadha. Начало съемок ожидается осенью 2019 года.

Стоит отметить, что оригинальная картина была удостоена шести статуэток "Оскар", в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Напомним, 81-летний Морган Фримен и 70-летний Сэмюэл Л. Джексон сыграют в сиквеле комедийного боевика "Телохранитель киллера". Кроме этого, студия Universal Pictures приступила к поискам актера на главную роль в "Человеке-невидимке" и продюсеры выбирают между двумя кандидатами: Арми Хаммером и Александром Скарсгардом.

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фильм ремейк Форрест Гамп
Источник: Сегодня
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