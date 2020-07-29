В интимных сценах сериала "Дерзкие и красивые" сыграли манекены: "любовь" с безжизненным партнером

Зрители могут и не отличить манекена от реального актера

В откровенных сценах новых эпизодов популярного сериала "Дерзкие и красивые" вместо актеров зрители увидят манекены. Такое необычное решение придумали создатели сериала, чтобы не нарушать требования социального дистанцирования. "Дерзкие и красивые" – стал одним из первых сериалов, которые возобновили съемки с момента начала длительного карантина в Голливуде. Напомним, что и в Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец".

Мыльная опера "Дерзкие и красивые" выходит на телеканале CBS с 1987 года. За несколько десятков сезонов в сериале была не одна откровенная сцена. Но зрители будут по-настоящему удивлены, так как в новых сериях они не увидят обнаженные тела знаменитых актеров. О таком креативном решении создателей проекта сообщает Deadline.

Кадр из сериала "Дерзкие и красивые" Фото: CBS

"Вначале мы вырезали любовные сцены, и сериал немного ухудшился, потому он, в первую очередь, о романтике и семейных отношениях. Одной из первых идей, которые у нас были, было привезти манекены для интимных и больничных сцен, и это работает довольно хорошо – мы снимаем это с большого расстояния или так, что вы не увидите, что тело неодушевленное", – сказал исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл.

Реакции актеров на предложение сыграть в откровенной сцене с манекеном были неоднозначными. Они отнеслись к этому скептически и с подозрением. Но все же сыграли интимные сцены в паре с безжизненными партнерами.

Как Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус – смотрите в сюжете:

Такой креативный выход из ситуации привлек и создателей других сериалов. Команда популярных сериалов "Ривердейл", "Династия", "Секс в другом городе: Поколение Q" обсуждают вариант использования манекенов, или же графики.

Напомним, что на днях в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха". В центре сюжета мини-сериала – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке.

Также напомним, что зрителей НЛО TV и фанатов культового сериала о шестерке друзей из Central Perk ждет удивительная новость. Третьего августа на НЛО TV премьера культового сериала "Друзья"!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться