Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В интимных сценах сериала "Дерзкие и красивые" сыграли манекены: "любовь" с безжизненным партнером

Сегодня, 16:29

Зрители могут и не отличить манекена от реального актера

В откровенных сценах новых эпизодов популярного сериала "Дерзкие и красивые" вместо актеров зрители увидят манекены. Такое необычное решение придумали создатели сериала, чтобы не нарушать требования социального дистанцирования. "Дерзкие и красивые" – стал одним из первых сериалов, которые возобновили съемки с момента начала длительного карантина в Голливуде. Напомним, что и в Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец".

Мыльная опера "Дерзкие и красивые" выходит на телеканале CBS с 1987 года. За несколько десятков сезонов в сериале была не одна откровенная сцена. Но зрители будут по-настоящему удивлены, так как в новых сериях они не увидят обнаженные тела знаменитых актеров. О таком креативном решении создателей проекта сообщает Deadline.

Кадр из сериала "Дерзкие и красивые"
Кадр из сериала "Дерзкие и красивые"
Фото: CBS

"Вначале мы вырезали любовные сцены, и сериал немного ухудшился, потому он, в первую очередь, о романтике и семейных отношениях. Одной из первых идей, которые у нас были, было привезти манекены для интимных и больничных сцен, и это работает довольно хорошо – мы снимаем это с большого расстояния или так, что вы не увидите, что тело неодушевленное", – сказал исполнительный продюсер сериала Брэдли Белл.

Реакции актеров на предложение сыграть в откровенной сцене с манекеном были неоднозначными. Они отнеслись к этому скептически и с подозрением. Но все же сыграли интимные сцены в паре с безжизненными партнерами.

Как Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус – смотрите в сюжете:

Такой креативный выход из ситуации привлек и создателей других сериалов. Команда популярных сериалов "Ривердейл", "Династия", "Секс в другом городе: Поколение Q" обсуждают вариант использования манекенов, или же графики.

Напомним, что на днях в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха". В центре сюжета мини-сериала – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке.

Также напомним, что зрителей НЛО TV и фанатов культового сериала о шестерке друзей из Central Perk ждет удивительная новость. Третьего августа на НЛО TV премьера культового сериала "Друзья"!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Озарк", "Удивительная миссис Мейзел", "Хранители" и другие: список номинантов на премию "Эмми-2020" Как изменились актеры "Гарри Поттера" и чем сейчас живут: фото "Миссия невыполнима 7" не будут снимать в Украине. Режиссер Кристофер Маккуорри выбрал другие локации
карантин съемки актеры киноиндустрия
Реклама

Новости партнеров

Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми

Популярные статьи

Сегодня, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Сегодня, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Вчера, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

Вчера, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Вчера, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Вчера, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Вчера, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

27 июляFun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

27 июляЭксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

27 июляFun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

27 июляТехно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Новости партнеров

Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Помидоры дольками без стерилизации на зиму
Помидоры дольками без стерилизации на зиму
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять