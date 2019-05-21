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На Каннском кинофестивале покажут фильм Леонардо Ди Каприо о Формуле Е

Ди Каприо выступил продюсером картины

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:17
Леонардо Ди Каприо покажет фильм в Каннах
Леонардо Ди Каприо покажет фильм в Каннах
Фото: YouTube

В рамках Каннского кинофестиваля 2019, на котором Алену Делону вручили специальную награду, пройдет премьерный показ документального фильма о Формуле E. В оригинале картина называется And We Go Green. Эту английскую фразу, которую буквально можно перевести как "У нас загорается зеленый", произносят комментаторы на старте гонок Формулы E, но также зеленый цвет прочно ассоциируется с заботой об окружающей среде.

Что украинские кинематографисты показали в Каннах:


Режиссерами фильма выступили обладатель "Оскара" Фишер Стивенс и Малколм Венвилл. Они показывают Формулу E на основе материалов, снятых в ходе прошлого сезона, когда чемпионом стал Жан-Эрик Вернь. А вот в качестве продюсеров выступили Леонардо ди Каприо и Алехандро Агаг, основатель и исполнительный директор Формулы E.

Картина рассказывает о той стороне гонок на электромобилях, которая скрыта от посторонних глаз, а также о том, какие цели преследуют организаторы этого чемпионата, продвигая современные экологически дружественные технологии.

Премьера фильма состоится 23 мая.

Напомним, автор нашумевшей "Любви", аргентинский режиссер Гаспар Ноэ вернулся в Канны 2019 со своим новым фильмом Lux Aeterna. Эта лента представляет собой яркое 50-минутное эссе об уважении убеждений, работе актера и искусстве режиссуры.

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Источник: Сегодня
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