На Каннском кинофестивале покажут фильм Леонардо Ди Каприо о Формуле Е

Ди Каприо выступил продюсером картины

Леонардо Ди Каприо покажет фильм в Каннах Фото: YouTube

В рамках Каннского кинофестиваля 2019, на котором Алену Делону вручили специальную награду, пройдет премьерный показ документального фильма о Формуле E. В оригинале картина называется And We Go Green. Эту английскую фразу, которую буквально можно перевести как "У нас загорается зеленый", произносят комментаторы на старте гонок Формулы E, но также зеленый цвет прочно ассоциируется с заботой об окружающей среде.

Режиссерами фильма выступили обладатель "Оскара" Фишер Стивенс и Малколм Венвилл. Они показывают Формулу E на основе материалов, снятых в ходе прошлого сезона, когда чемпионом стал Жан-Эрик Вернь. А вот в качестве продюсеров выступили Леонардо ди Каприо и Алехандро Агаг, основатель и исполнительный директор Формулы E.

Картина рассказывает о той стороне гонок на электромобилях, которая скрыта от посторонних глаз, а также о том, какие цели преследуют организаторы этого чемпионата, продвигая современные экологически дружественные технологии.

Премьера фильма состоится 23 мая.

