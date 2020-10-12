В Кельне провели необычный ЛГБТ-прайд на колесах

В Германии этот марш известный под названием "День Кристофер-стрит"

Марш на колесах – необычный ЛГБТ-прайд провели в немецком городе Кельн. Из-за коронавируса и требование держать безопасную дистанцию ​​участники акции были в масках и передвигались на велосипедах. А для контроля количества людей всех демонстрантов обязали заранее зарегистрироваться.

ЛГБТ-прайд в Германии известный под названием "День Кристофер-стрит". Именно на этой улице в Нью-Йорке в 1966 году начались массовые беспорядки. Что стало началом современного движения за права ЛГБТ.

По словам участника прайда Михаэля Польстера, там вполне безопасно: во-первых, все находятся в масках, во-вторых – держат дистанцию.

Кроме того, все происходит под открытым небом, поэтому риск заразиться здесь коронавирусом значительно меньше, чем в закрытом помещении.

Тем временем в Киеве проходят акции сторонников и противников ЛГБТ: видео.

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