В Киеве откроется необычная скульптурная выставка

В Киеве, 7 марта, в новом пространстве Art Ukraine Gallery откроется большой скульптурный проект. Форум "Больше чем скульптура" концентрирует внимание на актуальных тенденциях, ретроспективах и достижениях современных украинских художников.

"Сделать все и еще немного больше" – мотто, с которым известная киевская галерея ArtUkraine открывает инновационный масштабный проект "Больше чем скульптура". В этом году большой скульптурный проект разнопланово отражает тенденции современного украинского искусства.

Среди участников проекта: Саид Ахмади, Юлия Беляева, Мирослав Вайда, Марта Ващук, Владислав Волосенко, Дмитрий Грек, Евгений Годенко, Петр Гронский, Дмитрий Дульфан, Александр Дьяченко, Егор Зигура, Алексей Золотарев, Константин Зоркин, Олег Капустяк, Виктор Коновал, Владимир Кочмар, Роман Минин, Илья Новгородов, Василий Одрехивский, Владимир Одрехивский, Виталий Протосеня, Иван Подгайный, Александр Сухолит, Анатолий Твердый, Даниил Шумихин и Сергей Шаулис.

