В Киеве открывается Резиденция Святого Николая

Открытие пройдет 30 ноября

Святой Николай. Фото: pixabay

Вот и наступила волшебная пора – пора предновогодних приготовлений. По традиции в Киеве откроют Резиденцию Святого Николая.

По сообщению пресс-службы Печерской РГА, Резиденция Святого Николаяв открывается с 30 ноября в Великой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В день открытия программой мероприятия предусмотрено посещение Кабинета Святого Николая в Великой лаврской колокольне, а также обзор I и II яруса Резиденции. Кроме того, посетителей ждет арка желаний, написание письма Святому Николаю, знакомство с уникальными творческими работами художников; видеопутешествие тропами Николая Чудотворца, развлекательная программа для детей.

Отмечается, что особенностью праздничного открытия резиденции Святого Николая в этом году станет представление города ангелов – Международной выставки авторских кукол "Ангелы, те ... которые всегда рядом". Презентация проекта состоялась в Тбилиси в ноябре этого года. На выставке в Национальном Киево-Печерском заповеднике можно будет увидеть работы около ста мастеров из Украины, Грузии, Израиля различной технике исполнения: папье-маше, фарфор, пластик, текстиль, соломоплетения, керамика, валяние, пэчворк, картины вышитые лентами и другие.

Отдельной экспозицией представлены выставочные работы "Музей на крыльях" из города Кременная Луганской области. Каждый экспонат имеет свою необычную историю. Интересной новинкой станет вышитый QR-код резиденции. А также изюминкой резиденции будет локация от кинокомпании Kazka Production – декорации из фильма "Только Чудо".

Напомним, до Нового года чуть больше месяца, однако начинать украшать свой дом нужно уже сейчас. Ведь он должен выглядеть волшебно, особенно если вы ждете гостей или у вас подрастают дети. Чтобы праздник удался, нужна определенная атмосфера. Наряжать нужно не только елку, но и все вокруг: стены, окна, потолок, мебель.