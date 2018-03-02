В Киеве пройдет новый масштабный фестиваль BeLive

Фестиваль объединит множество направлений, он "собирает тусовки друзей, и друзей твоих друзей, и друзей их друзей в одном месте"

В этом году в столице пройдет множество фестивалей. Например, в Киеве 21-24 июня пройдут все развлечения города одновременно – состоится фестиваль BeLive. Событие принимает НСК "Олимпийский". Это первое мероприятие такого рода на площадке, способной принять 80 тысяч гостей.

Стоит отметить, что BeLive объединит в сердце Киева главные развлекательные направления в гигантский "фестивиль": кино, музыку, стендап, арт, образование, экстремальный спорт, детские развлечения, уличную еду и т.д.

Каждому направлению отведена отдельная зона. Подход команды отличает и то, что организаторы не самостоятельно разрабатывают наполнение, а приглашают ведущих экспертов в этих сферах. Сцену стендапа возглавит продюсер "Просто радио" Андрей Шабанов.

Кроме того, BeLive делает два вида билетов на все дни. Первый, "тусовочный", открывает доступ ко всем зонам, кроме главной музыкальной (чаша стадиона): стендап, прыжки на рампе, стойки с уличной едой, кино, инсталляции, лекционные залы и лаунж-зоны. Чтобы попасть и на главные концерты, потребуется "фестивальный" билет.

Организаторами выступают команды Романа Тугашева, основателя проекта Ulichnaya Eda (фестивали Ulicnhaya Eda, Kyiv Coffee Festival, Kyiv Beer Festival, Белые ночи) и маркетингового агентства Rockets.

Напомним, известная исполнительница Лара Фабиан в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказала о том, чем будет удивлять украинских зрителей (2, 3, 4 марта во Дворце "Украина"), а также о проявлении фанатизма, идеальной любви и пользе от участия в талант-шоу.