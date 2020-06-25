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В Киеве пройдет выставка "Сто дней одиночества", которая посвящена изоляции и жизни во время пандемии

Сегодня, 14:30

Выставку могут посетить все желающие

"Сто дней одиночества" – это совместная выставка Vogue UA i Port.agency, которая пройдет с 3 июля до 31 августа в пространстве Kooperativ. Вдохновением для нее стал проект журнала Vogue UA "Картина мира". В нем – мироощущение украинских художников, фотографов, дизайнеров во время пандемии. Каждый из соавторов пытался передать в одном изображении свои чувства – очень разные и интимные. Эти карантинные хроники свидетельствуют: жизнь не замерла, оно продолжается.

Выставка
Выставка "Сто дней одиночества"
Фото: пресс-служба

"Человечество переживает второе рождение. Такой путь обновления был выбран для нас кем-то – вселенной, природе, а возможно, и нами самими. Это нелегко и непривычно, но каждый из нас не теряет надежды – и стремится взглянуть на обновленный мир по-новому", – комментирует концепт проекта Филипп Власов, главный редактор Vogue UA.

Рефлексии о времени, проведенном в изоляции, у каждого художника разные, но их объединяет ощущение жизни, которая не остановилась. Маша Рева и Иван Грабко застряли в Мексике, где материалами для их творчества при отсутствии привычных полотен стали "продукты" местного ландшафта: рыболовные сети, камни и найденный на пляже мусор – например, пластик, использовала в своей работе Маша, привлекая внимание к проблеме экологии.

В Киеве пройдет выставка
В Киеве пройдет выставка "Сто дней одиночества"
Фото: пресс-служба

В выставке принимают участие: Маша Рева, Люся Иванова, Мария Куликовская, Антон Логов, Иван Грабко, Виктор Бакин, Дарья Кольцова, дуэт Krolikowski Art, Евгений Примаченко, Виталий Янковий, Оля Федорова, Игорь Ефимов, Женя Лисняк.

"1 июля – это символическая дата, 100 дней с начала карантина в Украине, – комментирует куратор проекта Катя Тейлор. – Проект посвящен человеку, который остался наедине с собой, своими страхами и мечтами, разочарованиями и ожиданиями. Через личные истории авторов выставка рассказывает об изоляции и размышления о новой реальности".

Выставка станет первой художественным событием в рамках коллаборации Port.agency и Kooperativ. В течение года на территории пространства проходить сменные экспозиции, дискуссии и творческие встречи для взаимодействия арт-сообщества, бизнеса и IT-сферы.

Выставку могут посетить все желающие при условии предварительной регистрации.

Часы работы выставки: в пятницу с 16:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.
Где: Kooperativ, Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 23А

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