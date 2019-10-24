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В Киеве состоится грандиозная премьера фильма "Гонки на миллион"

Одну из главных ролей сыграл звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
«Гонки на миллион»
«Гонки на миллион»
Фото: пресс-служба

28 октября в одном из столичных кинотеатров состоится допремьерный показ семейного фильма "Гонки на миллион" со звездой "Парка Юрского периода" Сэмом Ниллом и Терезой Палмер. В широкий прокат картина выходит 7 ноября.

Кроме того, узнайте, почему большинство премьер фильмов проходят в четверги:

По сюжету, Мишель с детства мечтала во всем стать первой, а ее главным увлечением были лошади. Отец девочки считал, что детская прихоть пройдет, и позволял испытывать на скорость любого из Коней у них на ферме. Многочисленные падения и неудачи, казалось, должны были вернуть Мишель к обычной жизни. Но упрямая девушка и ее настоящий друг – чистокровный скакун Принц сделали невероятное – приняли участие в самых крутых в мире гонках!

На премьере фильма в Киеве будет все, как в Голливуде: красная дорожка, яркая фотозона, развлекательная программа, угощение, коктейли, вино. Ведущая вечера – очаровательная Алла Медведева. Изюминкой pre-party станет блиц-фотосессия в дизайнерских шляпках от Светланы Савельевой.

Напомним, ранее состоялся допремьерный показ фильма "Рембо: Последняя кровь".

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