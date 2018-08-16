В Киеве состоится третий этап всеукраинских соревнований стрит-класса по дрифту

26 августа на автодроме СК "Чайка" состоится третий этап всеукраинских соревнований стрит-класса по дрифту - StreetDriftUA. Stage 3.

26 августа на автодроме СК "Чайка" состоится третий этап всеукраинских соревнований стрит-класса по дрифту – StreetDriftUA. Stage 3. В этот раз за звание лучшего пилота сразятся более 40 спортсменов. Дрифтеры будут соревноваться в управляемом заносе – одном из самых зрелищных видов автоспорта.

У посетителей чемпионата будет возможность лично познакомиться с пилотами и их автомобилями, сделать потрясающие селфи и даже заглянуть под капот дрифт-каров. В перерывах можно будет отдохнуть и развлечься в лаунж-зоне. Также все желающие смогут приобрести уникальные футболки в стиле соревнований.

Street Drift UA – это соревнования младшей лиги дрифта, которые проходят на автотреке СК "Чайка" в Киеве. Чемпионат проходит в 4 этапа, на протяжении которых пилоты демонстрируют свое мастерство в управляемом заносе на трассах разной конфигурации и сложности. Участники все это время накапливают баллы и по результатам 4-х серий парных заездов определяются победители сезона.

По результатам двух этапов лидерами стали:

1 место Валерий Шевелев (BMW M3, Киев) – 458 баллов.

2 место Бабченко Виталий (BMW e36, Харьков) – 289 баллов.

3 место Каюк Вадим (BMW e36, Киев) – 288 баллов.

Заключительный этап турнира пройдет 30 сентября. Пилоты, набравшие максимальное количество очков по результатам всех заездов, станут победителями сезона StreetDriftUA 2018 и получат ценные призы от наших партнеров.

Официальный сайт: streetdrift.com.ua

Стоимость билетов:

Стандарт 120 грн

Стандарт + 275 грн

VIP 1000 грн

До 25.08.18 действуют предпродажные скидки. Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте мероприятия streetdrift.com.ua. Детям до 8 лет в сопровождении родителей вход свободный.