В Киеве стартует "Книжный Арсенал": читателей ожидают книги о соседстве

Фестиваль состоится 22-26 мая 2019 года в Художественном арсенале

Книжный Арсенал 2019 состоится 22-26 мая Фото: Facebook/Mystetskyi Arsenal

С 22 по 26 мая в столичном Художественном арсенале состоится IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы

Гостей ожидают тысячи книг, встречи с украинскими и иностранными авторами, автограф-сессии, презентации, специальные проекты и выставки, ярмарка иллюстраторов.

В фокусе нынешнего "Книжного Арсенала" – тема сосуществования и соседства. Речь идет о различных проявлениях взаимоотношений между культурой, историей и политикой соседних стран: взаимное влияние в литературах, выдающиеся фигуры на пересечении культур и нынешнее переформатирование европейского политического ландшафта.

В программе фестиваля — выставочный проект, посвященный легендарному кооперативному дому "Рабочих литературы".

Особым акцентом фестиваля станет "Ветеранская палатка" – специальный проект Художественного арсенала и писателей-ветеранов в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины.

В этом году особый статус в международной программе "Книжного Арсенала" будет иметь Канада, которая впервые представит на фестивале специальную программу встреч с авторами и презентации свежеизданных переводов. А в фокусе детской программы фестиваля — украинские авторы.

Впервые международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоялся в 2011 году. Ежегодно более 150 украинских издательств представляют свои издания на выставке.

Стоимость полного билета – 80 гривен, льготного – 40 гривен, семейного – 180 гривен, а абонемент на все дни – 300 гривен.

Напомним, что ранее мы писали о хоррор-романах молодых украинских писателей.

Напомним, в 2018 году на столичном фестивале "Книжный арсенал" состоялась презентация фотокниги Фонда Рината Ахметова "Донбасс и Мирные", уже ставшей артефактом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram