В Киеве выступит известный британский музыкант Tom Odell

Сегодня, 16:04

Музыкант приедет в Киев и выступит на фестивале Atlas Weekend 2018

Том Оделл. Фото: comma.com.ua/
Том Оделл. Фото: comma.com.ua/

Американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском" 31 августа 2018 года. Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert. Теперь стало известно, что британский музыкант Tom Odell приедет в Киев и выступит на фестивале Atlas Weekend 2018. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

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Первым влиятельным поклонником Тома Оделла стала Лили Аллен. Она заметила юного британца и выпустила на собственном лейбле In the Name Of его дебютный альбом A Long Way Down в 2012 году. С дебютным альбомом музыкант стал первым победителем-мужчиной премии BRIT Awards в номинации Critics' Choice.

В числе его звездных поклонников — легендарный Элтон Джон и креативный директор Burberry Кристофер Бейли. Второй альбом "Wrong Crowd" артист записал на лейбле Columbia Records.

Напомним, 27 апреля в Октябрьском дворце состоится премьера итальянского спектакля "Суд над ведьмой", где в главных ролях выступят звезды итальянского кино Орнелла Мути и Микеле Плачидо. Они известны своими ролями в фильмах "Укрощение строптивого" и "Спрут". Режиссером-постановщиком спектакля выступил Энрико Мария Ламанна.
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Источник:

"Сегодня"

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