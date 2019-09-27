В Киеве выступит легендарная группа BrainStorm

Группа сыграет любимые композиции за 30 лет

BrainStorm Фото: пресс-служба

Легендарная группа BrainStorm приезжает в Киев, чтобы представить новую концептуальную программу "30 музыкальных историй", которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации. Концерт состоится 12 декабря.

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"За эти годы мы точно поняли – это наше место, наше дело. Мы идем вместе к нашим истокам: к музыке, дружбе и радости. К тому, что необъятно и живёт в каждом из нас, помогая создавать новое", – рассказал лидер и вокалист BrainStorm Ренарс Кауперс.

Барабанщик BrainStorm Каспарс Рога создал для концерта уникальный продакшн, в котором звуковой ряд дополнится световой драматургией и хоум-видео из архива группы. В сет-лист концерта войдут песни, впитавшие историю группы: Lidmašīnas, My star, Maybe и другие.

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Феномен BrainStorm – в слиянии трех языковых культур: латышской, русской и английской. Группа из маленькой страны Восточной Европы становится мировым явлением, стирая трудности перевода между строк. Их работа с легендарным Антоном Корбайном, автором культовых фото Depeche Mode, U2, RHCP и Metallica, обеспечивает BrainStorm международный индекс узнаваемости.

BrainStorm выпустили 22 альбома на разных языках, но музыкальный пик группы – это всегда живые концерты.

Напомним, что известный латино-американский певец Maluma также выступил в Киеве.

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