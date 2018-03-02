В Киеве выступит рэпер Ghostemane

Сегодня, 07:59

Первые треки парень выпустил в 2014-м

Ghostemane. Фото: Strummer&#039;s
Ghostemane. Фото: Strummer's

В этом году в нашу столице съедется много зарубежных исполнителей. Например, 18 апреля в клубе Closer выступит один из самых эксцентричных хип-хоп артистов Ghostemane (Эрик Гоуст).

Первые треки парень выпустил в 2014-м, а сегодня рэпер может похвастаться более чем 15 релизами.

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"Жизнь постоянно пытается подбросить мне проблем, но я просто вдохновляюсь негативом и иду дальше, создаю что-то новое", — говорит сам Ghostemane.


Напомним, популярная группа 30 Seconds to Mars презентуют в Киеве свой новый альбом. Концерт в столице Украины станет частью большого европейского тура в поддержку нового альбома Walk On Water.
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"Сегодня"

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