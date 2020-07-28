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В Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха"

Сегодня, 18:37

В одной из главных ролей – Лилия Ребрик

На днях в Киеве завершились съемки 4-х серийной комедийной мелодрамы от студии "Квартал 95" – "18-летний олигарх". Это первый из четырех телефильмов, которые Студия снимает для телеканала "Украина" в 2020 году. Главные роли в проекте исполнили Иван Оганесян, Ирина Гришак и Лилия Ребрик.

Подробностями съемок поделился режиссер проекта Андрей Силкин ("Семья на год").

Иван Оганесян и Лилия Ребрик
Иван Оганесян и Лилия Ребрик
Фото: пресс-служба

"Для меня, как и для многих членов съемочной группы, этот проект стал первым после четырех месяцев затишья на карантине, поэтому сил и желания работать, наверное, было в два раза больше, чем раньше, – говорит режиссер. – Также хочу отметить сложившийся актерский ансамбль на проекте. Мы многих актеров рассматривали на эти роли, и я рад, что мы остановились именно на этих кандидатурах. Честно говоря, даже не верится, что съемки уже закончены, но для меня финал будет, когда я увижу смонтированный вариант нашего детища. Надеюсь, он найдет отклик у зрителей".

Режиссер сериала "18-летний олигарх" Андрей Силкин
Режиссер сериала "18-летний олигарх" Андрей Силкин
Фото: пресс-служба

Напомним, в центре сюжета "18-летнего олигарха" – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке. Правда, бизнесмена ожидают "небольшие" загвоздки – со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что, у главного героя есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить его же бизнес-партнёры.

Ирина Гришак
Ирина Гришак
Фото: пресс-служба

В некоторых эпизодических ролях этого сериала зрители увидят и актеров студии "Квартал 95", причем в очень необычных для себя амплуа. Кто именно дебютировал в необычном для себя жанре мелодрамы, узнаем уже скоро. Премьера сериала "18-летний олигарх" состоится в новом осеннем телевизионном сезоне телеканала "Украина".

Одна из сцен телефильма "18-летний олигарх"
Одна из сцен телефильма "18-летний олигарх"
Фото: пресс-служба

Кстати, съемочная группа этого проекта не собирается уходить в длительный отпуск – в августе запланирован старт съемок второго сериала от студии "Квартал 95" для телеканала "Украина".

Съемки телефильма
Съемки телефильма "18-летний олигарх"
Фото: пресс-служба

Напомним, что в начале июля завершились съемки мелодрамы "Рысь" производства телеканала "Украина" и FILM.UA Group.

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