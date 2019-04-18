Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Киевском метрополитене открылась фотовыставка с аутентичными рецептами пасок

Каждый рецепт был найден и опробован ведущим "Ранку з Україною" Григорием Германом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59
Григорий Герман
Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

К светлому празднику Пасхи программа "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", совместно с Киевским метрополитеном запускает социальный проект – уникальную фотовыставку с аутентичными рецептами пасок со всей Украины.

"Українська паска" – это совместный проект "Ранку з Україною" и Киевского метрополитена. Накануне Пасхи в поездах метро будут размещены плакаты с аутентичными рецептами пасок из разных регионов Украины. Они существенно отличаются от современного представления о праздничной выпечке. Впрочем, их можно приготовить и сегодня на собственной кухне, чтобы приятно удивить близких.

Читайте также
Кулич на Пасху: рецепт с сухими дрожжами

Этим проектом "Ранок з Україною" стремится популяризировать традиционные украинские блюда и предложить перенять лучшее из них для современной кулинарии. Каждый рецепт был найден и опробован ведущим "Ранку з Україною", гастроентузианстом Григорием Германом.

"Каждая из этих пасок – особенная! Каждая из них открывает нам особый вкус, вкус Украины. Я, как патриот Украины, патриот моей страны, был счастлив возможности поделиться этими рецептами, показать, с каким вкусом разные уголки Украины встречают весну и, наверное, самый вкусный праздник страны. В каждом из этих рецептов – свой взгляд и свой подход, но общее – это любовь", – говорит ведущий "Ранку з Україною" Григорий Герман.

Проект "Українська паска" насчитывает 8 рецептов. Увидеть фотовыставку в поездах метро Киевского метрополитена можно с 18 апреля.

Напомним, ранее мы писали, куда пойти на Пасху 2019 в Киеве.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лучшие рецепты: пасхальный кулич с вишней от Григория Германа Как испечь вкусный кулич на Пасху Куда поехать на пасхальные выходные в Украине: лучшие туры Как собрать пасхальную корзину: что можно и нельзя святить
выставка Пасха метрополитен рецепт паска
Реклама

Новости партнеров

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Мать Децла обвинила себя в смерти своего сына
Мать Децла обвинила себя в смерти своего сына

Популярные статьи

Сегодня, 17:04Fun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Новости партнеров

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником
Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
8 интересных фактов о цвете глаз
8 интересных фактов о цвете глаз
В Британии внезапно умерла популярная 16- летняя
В Британии внезапно умерла популярная 16- летняя
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом
Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом