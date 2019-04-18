В Киевском метрополитене открылась фотовыставка с аутентичными рецептами пасок

Каждый рецепт был найден и опробован ведущим "Ранку з Україною" Григорием Германом

Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

К светлому празднику Пасхи программа "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", совместно с Киевским метрополитеном запускает социальный проект – уникальную фотовыставку с аутентичными рецептами пасок со всей Украины.

"Українська паска" – это совместный проект "Ранку з Україною" и Киевского метрополитена. Накануне Пасхи в поездах метро будут размещены плакаты с аутентичными рецептами пасок из разных регионов Украины. Они существенно отличаются от современного представления о праздничной выпечке. Впрочем, их можно приготовить и сегодня на собственной кухне, чтобы приятно удивить близких.

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Этим проектом "Ранок з Україною" стремится популяризировать традиционные украинские блюда и предложить перенять лучшее из них для современной кулинарии. Каждый рецепт был найден и опробован ведущим "Ранку з Україною", гастроентузианстом Григорием Германом.

"Каждая из этих пасок – особенная! Каждая из них открывает нам особый вкус, вкус Украины. Я, как патриот Украины, патриот моей страны, был счастлив возможности поделиться этими рецептами, показать, с каким вкусом разные уголки Украины встречают весну и, наверное, самый вкусный праздник страны. В каждом из этих рецептов – свой взгляд и свой подход, но общее – это любовь", – говорит ведущий "Ранку з Україною" Григорий Герман.

Проект "Українська паска" насчитывает 8 рецептов. Увидеть фотовыставку в поездах метро Киевского метрополитена можно с 18 апреля.

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