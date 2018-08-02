В Лондоне на улице зарезали известного рэпера

Артист и еще двое человек подверглись нападению мужчин, вооруженных ножами

Рэпер Incognito. Фото: Instagram/william_nikelondon

В Лондоне неизвестные зарезали британского рэпера Incognito из группы Moscow17. Об этом пишет The Mirror.

По информации СМИ, артист и еще двое человек подверглись нападению мужчин, вооруженных ножами, на Уорхам-стрит на юго-востоке города. Рэпер скончался от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

Отмечается, что к настоящему моменту арестованы двое подозреваемых. Одного из них содержат под стражей.

Рэпер Incognito являлся членом группировки Moscow17. Ее участники выпустили треки Moscow March, Russian и We're Russians. В мае этого года на той же улице был убит другой член группировки – 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон.

Напомним, 19 июня, в США был застрелен рэпер Джимми Уопо. Нападение на него неизвестные совершили в Питтсбурге. Также в Торонто застрелили канадского рэпера Smoke Dawg. Парня убили в перестрелке, произошедшей в Торонто.

Кроме того, во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного также под псевдонимом XXXTentacion.