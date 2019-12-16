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В ожидании Рождества: фантастические книги о борьбе добра и зла

Мы подготовили для вас подборку интересных книг

Елена Кузьмич
Сегодня, 13:09
Книги о борьбе добра и зла — что почитать
Книги о борьбе добра и зла — что почитать
Фото: Pexels

Приближается Рождество и Новый год — время тайн и исполнения желаний. Зима — это время, когда борьба между силами света и силами тьмы является очень ощутимой, ведь именно после зимнего солнцестояния увеличивается светлая часть суток.

Как за вечер прочитать целую книгу — смотрите видео:

Поэтому накануне праздников предлагаем вашему вниманию две увлекательные книжные истории о борьбе добра и зла.

Филип Пулман, "Северное сияние"

Если вам нравятся фантастические миры, которые придуманы писателями, например, история о Гарри Поттере, то вам непременно будет по душе фантастическая трилогия английского писателя Филипа Пулмана "Темные материи" и, в частности, ее первая часть под названием "Северное сияние". Этот роман получил немало книжных наград и недавно был переиздан в Украине. Добавим, что в списке 200 лучших книг по версии ВВС именно эта трилогия заняла третье место.

Как рассказал сам автор романа, на создание этого цикла произведений его вдохновили поэзии Уильяма Блейка, Библия и поэма Джона Мильтона "Потерянный рай".

Представьте мир, где каждый человек обладает материальным проявлением души в виде какого-то животного — бабочки, снежного барса или горностая. Такой спутник называется деймон, и он помогает вашему жизненному развитию. Деймоны детей могут менять форму до совершеннолетия. Также в этом мире существует тайная организация, которая все контролирует, и проводит ужасные опыты над детьми, которые начинают исчезать то тут, то там. Возможно, они замыслили страшное — разделить человека и его деймона. Именно против этой организации и борются главная героиня произведения Лира и ее отец. Также в этом произведении тесно сплелись магия, вера в Бога, наука и возможность путешествий между мирами.

Необычными есть и расы, с которыми придется познакомиться во время путешествий Лире, – это и ведьмы, и бронированные медведи, которые живут далеко на Севере, а также ангелы.

Произведения Филипа Пулмана считаются детской литературой, хотя темы, которые он озвучивает в своих романах вполне недетскими — это вопрос морали, веры и религии, борьбы добра и зла, выбора.

Эта книга понравится и детской аудитории, которая любит приключения, и взрослым, которые умеют за сказочными рассказами видеть истинную суть.

Если вам по душе экранизации книг, то в 2019 году вышел сериал по этой книге.

Клайв Стейплз Льюис, "Лев, белая ведьма и шкаф"

Если вы хотите добавить рождественской магии в свою жизнь, то непременно прочитайте в эти дни одну из книг гепталогии о волшебном мире Нарнии, который создал еще один британский писатель Клайв Стейплз Льюис. Именно эта книга попала на 37 место в рейтинге ста лучших книг всех времен американского журнала Newsweek.

Он был одним из друзей другого известного писателя — Джона Роналда Руэла Толкина. Их дружба помогла им создать мировые шедевры литературы. Когда Толкин работал над "Властелином колец" и "Хоббитом", Льюис описал страну, где возможна магия, где говорят животные, где великаны сосуществуют с сатирами.

Первой книгой о мире Нарнии является, конечно, "Племянник чародея", если говорить о хронологическом порядке, однако первым из опубликованных является роман "Лев, белая ведьма и шкаф".

Именно в ней четверо детей, скрывающихся во время войны в глубинке на вилле старого профессора сквозь волшебный шкаф попадают в сказочную Нарнию, где и начинаются их приключения. Здесь уже много лет царит вечная зима, а страной правит могучая белая ведьма. О Рождестве или Новом году здесь давно забыли, поэтому нашим героям вместе с супругами бобров придется преодолеть немало испытаний и встретиться с опасностями, чтобы подготовить Нарнию к приходу весны и величественного льва Аслана, настоящего обладателя тех краев.

Эта будто бы детская книга также рассказывает нам о вечных истинах и христианских ценностях, а за животными, которые умеют говорить, скрытые немало героев из греческой и римской мифологии, традиционных сказок Великобритании.

Эта книга понравится и детям, и взрослым, ведь рассказывает о вещах, которые близки всем по духу — отваге, дружбе, доброте, поддержке и вере.

Также любителям кинофильмов советуеи экранизацию этой книги 2005 года.

Напомним, что ранее мы писали о лучшем молодежном фэнтези, которое непременно нужно прочитать.

А также "Сегодня" делали подборку книг для хорошего настроения и философских книг о музыке.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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Источник: Сегодня
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