В Париже стартовал показ 700-часового скандального фильма о советском физике

Байопик"Дау" превратился в настоящий перформанс на тему тоталитаризма и власти СССР

"Дау" Фото: YouTube

В Париже стартовал показ проекта "Дау" Ильи Хржановского о советском физике Льве Ландау. Уникален он тем, что продолжительность картины – 700 часов! Байопик превратился в арт-перформанс на тему тоталитаризма и власти СССР.

Стоит отметить, что в "Дау" входят 13 фильмов и сериалов разной продолжительности, а также различные конференции, концерты и выставки. Производство этого проекта длилось целых 13 лет, а съемки – три года. Действие картины происходит в месте под названием Институт. По сюжету он существует с 1938 до 1968 года. Там же живут практически все персонажи. Города, в которых происходят события фильма, никогда не называются, но чаще всего это условный Харьков или условная Москва.

Специально для проекта в Харькове построили специальный павильон, где воссоздали несколько советских улиц, физико-технический институт, где работал Ландау, а также столовую. Около 300 актеров жили в специально построенном павильоне, где все было максимально приближенно к условиям в СССР.

Сценарий проекта написал российский писатель Владимир Сорокин. Режиссером выступил Илья Хржановский. Отметим, что проект стал скандальным еще до начала показа из-за сцен насилия и секса, многие из которых были реальными. Режиссера обвиняют в бесчеловечном отношении к участникам съемочного процесса.

Показы, которые длятся по 24 часа, будут проходить в трех пространствах Парижа - театре Шатле, Театре-де ля Виль и Центре Помпиду. Перед просмотром зрители должны сдать смартфоны, заполнить анкету о себе и пройти через разговор со священнослужителем.

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