В прокат выходит экранизация легендарного мюзикла "Кошки"

В картине сыграли Джуди Денч, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден и другие

"Кошки" Фото: YouTube

26 декабря в широкий прокат вышла феерическая экранизация всемирно известного мюзикла Эндрю Ллойда Вэббера "Кошки". Режиссером ленты выступил Том Хупер – обладатель премии "Оскар" за фильм "Король говорит!" и также режиссер мюзикла "Отверженные".

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Над музыкальной частью "Кошек" трудился гениальный композитор Эндрю Ллойд Вэббер. К слову, одна из главных героинь ленты, обладательница премии "Грэмми" Тейлор Свифт представила саундтрек "Beautiful Ghosts". Эту композицию она написала в соавторстве с Вэббером.

На съемочной площадке встретились звезды мировой величины: Джуди Денч, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден, Дженнифер Хадсон, Джейсон Деруло и Ребел Вилсон. В роли молодой кошки Виктории дебютировала солистка Королевского балета Франческа Хейворд. Девушка мастерски выполняет все пируэты и невероятно завораживает харизмой. Что примечательно, к фильму также присоединился лауреат премии "Тони" за лучшую хореографию, профессиональный танцор Энди Бланкенбуэлер.

"Кошки" Фото: YouTube

Ежегодно "Племя избранных" котов и кошек собирается на традиционный бал, где они выбирают себе вожака. Все они разные: молодые и старые, домашние любимцы и бездомные, породистые и беспородные. И лишь один удостоится права попасть в кошачий рай, а затем переродиться вновь. У каждого кандидата своя история, тайна и песня.

Предыстория

Еще в 2012 году Том Хупер начал переговоры с продюсером Деброй Хейворд относительно экранизации мюзикла "Кошки". В детстве режиссер впервые посетил постановку "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера и был поражен сценическим действием.

В оригинальном сценарии события мюзикла "Кошки" происходят на ежегодном кошачьем балу. Старая Девтерономия, предводительница всех кошек, выбирает одного кандидата, которому посчастливится попасть в кошачий рай и переродиться вновь. Кошки, которые принимают участие в состязании, должны исполнить одну песню, чтобы получить право стать "избранным". Однако хитрый злодей Макавити не желает терять такой шанс, магическим образом он заставляет исчезнуть каждого, кто становится на его пути. Когда старая Девтерономия отказывается назвать Макавити избранным, он заставляет исчезнуть и ее. И в момент, когда надежды на спасение уже нет, кот Мистофель находит способ помочь им всем. В конце мюзикла Ґризабелла, кошка, которую ранее изгнали из племени, исполняет свою песню "Memory" и получает право переродиться.

"Кошки" Фото: YouTube

Сценарий

В отличие от сценического мюзикла, в котором события происходят в Лондоне 1980-х годов, "Кошки" режиссера Тома Хупера живут в 1930-х. Именно в эти годы в Лондоне жил и писал свои произведения английский писатель Т. С. Элиот. Создателям ленты удалось найти множество фотографий Сохо и Вест-Энда того времени, и именно на основе этих материалов были созданы декорации.

Далее создатели фильма начали размышлять над тем, кому из героев достанется главная роль в фильме. Единогласно было принято решение предоставить это право кошке Виктории, вместе с которой зрители смогли бы открыть для себя Лондон и шаг за шагом познакомиться со всеми действующими героями.

Главные герои

"Подбор актеров на главные роли был одновременно одной из самых интересных и сложных задач. В своих стихах Т. С. Элиот оставил немало подсказок о характере и внешнем виде героев, поэтому перед началом съемок мы внимательно проанализировали все материалы, а уже потом начали искать подходящих актеров", – рассказала Дебра Хейворд.

Виктория – Франческа Хейворд

Виктория – самая молодая кошка, она новенькая в племени. Еще котенком ее оставили одну в жестоком мире, и теперь ей приходится привыкать к его правилам. Но, несмотря на то, что на первый взгляд Виктория кажется беззащитным и даже немного наивным котенком, ее внутренний огонь и сила не позволяют ей сдаться. "Виктория проводник в этой истории, ведь вместе с ней мы постепенно погружаемся в атмосферу происходящего. Ее роль требовала немало умений: профессиональные танцевальные навыки, пение, хорошая актерская игра – все должно было быть на высоком уровне. Франеческа Хейворд настоящая звезда в мире балета, и, когда она впервые появилась на съемочной площадке, мы были поражены тем, насколько сильно ее любит камера. Она прекрасно справилась со своей ролью и чудесно дополнила ленту своим участием. Даже несмотря на то, что это дебют Франчески, она однозначно выложилась на все сто процентов", – рассказал режиссер.

Старая Девтерономия – Джуди Денч

Старая Девтерономия – вожак племени избранных кошек. В оригинальной версии мюзикла это мужская партия, однако, в современной адаптации было принято решение изменить концепцию. Девтерономия сильная, мудрая, и, ходят слухи, что она уже прожила 99 жизней. Джуди Денч была единственной актрисой, которую создатели фильма рассматривали на эту роль. "Было решено переосмыслить роль Девтерономии, утвердить для ее выполнения именно женщину. Это решение было принято не без оснований: мы понимали, что в современных реалиях не только мужчина может быть вожаком, женщины также способны на это. Джуди Денч феноменальная актриса, то, как она выглядит в кадре, как коммуницирует с другими героями – мы восхищались ею. Джуди действительно обладает магической способностью превращать любое действо в настоящее чудо", – делится впечатлениями Том Хупер.

Макавити – Идрис Эльба

Актеру Идрису Эльбе ("Форсаж: Гоббс и Шоу") досталась роль злодея Макавити – харизматичного, опасного и одновременно яркого персонажа. "Макавити жить не может без обмана, он постоянно пытается одурачить всех. Моментами он слишком самоуверен, обожает лезть не в свое дело. Такой уж он, Макавити ", – рассказал Идрис Эльба о своем персонаже.

Главная цель Макавити – попасть в кошачий рая и получить шанс на перерождение. Поэтому он не теряет времени и готов на все, лишь бы достичь желаемого. Свою главную песню он исполняет вместе с соблазнительной напарницей Бомбалуриною (Тейлор Свифт). "Его песня" Макавити "- напоминает отдельное самостоятельное шоу; он изо всех сил пытается продемонстрировать собственный талант и доказать, что достоин стать избранным. А работать с Тейлор было сплошным удовольствием ", – рассказал актер.

Бомбалурина – Тейлор Свифт

Бомбалурина – роскошная, яркая кошка, а кроме того, она лидер банды Макавити. Героиня способна затмить любого, она просто обожает привлекать к себе внимание других кошек. В оригинальной постановке песню "Макавити" выполняют две кошки, однако в фильме Том Хупер решил сделать Тейлор Свифт главной звездой номера.

"На роль Бомбалурины мы искали действительно яркую личность, которая смогла бы петь, танцевать и выполнять все режиссерские задачи на высоком уровне. Именно поэтому наш выбор пал на лауреатку премии "Грэмми" – Тейлор Свифт. Роль Бомбалурины как-будто бы написана для Тейлор. Том уже давно мечтал поработать с ней, ведь они познакомились еще во время кастинга на мюзикл "Отверженные". И вот, когда появилась возможность пригласить Тейлор в свой проект, Том сразу воспользовался шансом ", – прокомментировал сценарист Эрик Феллнер.

"Кошки" Фото: YouTube

Бастофер Джонс – Джеймс Корден

Бастофер Джонс – настоящий денди, всегда ухоженный, у него прекрасный вкус, а еще, он ни дня прожить не может без еды.

"Бастофер Джонс – огромный толстый кот родом из Сент-Джеймса. Забавный и экстравагантный, мой герой знает себе цену, обожает вкусно поесть и жить не может приключений. Прежде чем начать работать над исполнением роли Бастофера, мы с Томом решили, что именно мой персонаж будет отвечать за комедийную часть фильма. Кроме того, я не собирался оставаться в стороне и хотел участвовать во всех хореографических постановках. Я сразу сказал, что хочу быть в каждом танцевальном номере – мой персонаж должен быть подвижным и энергичным. Том конечно же поддержал мою идею и я невероятно благодарен ему за это", – поделился впечатлениями Джеймс Корден.

Напомним, ранее кинокомпания Universal представила новый трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки".

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