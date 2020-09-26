В рамках Одесского кинофестиваля показали картину "Босоногий император". Рассказываем, о чем этот фильм

26 сентября на ОМКФ-2020 стартовали кинопоказы

25 сентября состоялось открытие 11-го Одесского международного кинофестиваля. В эту субботу зрителям показали картину Питера Броссенса и Джессики Вудворт "Босоногий император". Далее в материале узнайте, о чем фильм, в котором снялась дочь Чарли Чаплина.

Напомним, что в этом году ОМКФ проходит онлайн. В последующие девять дней зрителей ждет знакомство с мировыми хитами, участниками и победителями кинофестивалей класса А, общение с их авторами, а также участие в Q&A с всемирно известными деятелями кино.

Кадр из фильма "Босоногий император" Фото: Скриншот из YouTube

Фильм-открытие кинофестиваля в Одессе "Босоногий император" производства Бельгии, Нидерландов, Болгарии и Хорватии, рассказывает о бельгийском короле Николасе III, который после ранения просыпается в санатории, расположенном на острове. Там он знакомится с доктором Кроллом, которого сыграл известный немецкий актер Удо Кир.

Кадр из фильма "Босоногий император" Фото: Скриншот из YouTube

Персонажи кино находятся на самоизоляции в лечебнице, где проводят время на свежем воздухе. Кролл узнает, что Европа буквально развалилась, и готовится построить новый союз из европейских стран. Императором должен стать главный герой ленты – Николас.

"Босоногий император" – это сиквел "Короля бельгийцев", который в 2017 году получил Гран-При ОМКФ. В фильме также снялась дочь Чарли Чаплина Джеральдин.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых ожидаемых фильмах Одесского кинофестиваля.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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