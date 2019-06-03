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В сериале "Чернобыль" зрители заметили жесткий ляп: фотофакт

Зрители заметили недопустимый прокол в четвертой серии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
"Чернобыль"
"Чернобыль"
Фото: YouTube

Мини-сериал "Чернобыль" от телеканала HBO вызвал настоящий бум по просмотрам и стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории.

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

Однако, и этот проект не обошелся без киноляпов. Внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала.

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Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского. Его заметил пользователь Sergey Doda.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом он подметил, что сценаристы могли специально оставить его в кадре и ли просто не знать о существовании монумента.

Напомним, в 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" также заметили два новых киноляпа. В кадр попали две пластиковые бутылки с водой.

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памятник Чернобыль HBO
Источник: Сегодня
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