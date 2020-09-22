В сериале "Сага" воссоздадут трагические события нашей истории – захват нацистами Киева в 1941 году

Около 300 актеров приняли участие в съемках сериала

5 октября в 21:00 состоится премьера первой серии эпохального сериала "Сага" телеканала "Украина". Через жизнь семьи Казаков зрители вспомнят 100-ю историю нашей страны. Среди значимых моментов украинской истории создатели сериала покажут оккупацию Киева 1941 года. Съемки входа немецкой армии в украинскую столицу проходили в 77-ю годовщину этого печального события.

19-го сентября 1941-го немецко-фашистские войска вошли в Киев. Более двух лет длилась оккупация города. А спустя 77 лет, 20-го сентября 2019-го, в том самом месте, откуда заходили первые немецкие военные части, состоялись съемки исторического сериала "Сага", в котором отобразили события того времени.

Сериал "Сага" Фото: пресс-служба

"Локацию для съемок выбрали не случайно, Андреевский спуск, место через которое проходили первые немецкие военные части. Вторая часть – заходила с западной части города, встретились – у Верховной‎ Рады", – рассказал исторический консультант Андрей Швачко, помогавший воссоздавать историческую достоверность в сериале "Сага", который покажут на канале "Украина" 5 октября.

Многие задействованные в картине актеры признаются, что их родственники также пострадали во время Второй мировой войны.

Так, у актрисы Анны Адамович погибла прабабушка во время бомбардировки, а актриса Лилия Цвеликова помнит рассказы своих близких о голоде.

"Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. Она рассказывала, как в семье резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызывало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и постараться выжить", – делится Цвеликова, которая сыграла роль Богданы.

Лилия Цвеликова в сериале "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В семье актера и режиссера Дмитрия Гольдмана тоже есть трагические истории, связанные с войной.

"Мой дедушка по папиной линии погиб на войне. А бабушка работала целыми днями. Из папиных рассказов я помню об эвакуации. Дикий холод. Барак, столовая, где бесплатно кормят людей. Все ели, не раздеваясь: в ушанках и телогрейках. И в эту столовую приходил человек, одетый в пальто. Он снимал его, садился за стол и ел картофельные очистки. А потом выяснилось, что это был Пастернак", – поделился Гольдман, который сыграл в сериале "Сага" врача-еврея.

В съемках 12-серийной истории "Сага" приняли участие около 300 актеров. Для сериала создали более 500 костюмов, из которых 100 единиц военной униформы, которые костюмеры создавали вместе с реконструкторами.

Сериал "Сага" Фото: пресс-служба

Съемки некоторых сцен немецкой оккупации Киева снимались в Оперном театре, где в то время действовало подполье. Благодаря работе историков, в "Саге" станут впервые известны подробности деятельности руководства Оперного театра того времени. Боковой выход театра сегодня практически не изменился, поэтому там снимали сцену, в которой Гестапо задерживает героиню сериала.

Съемкам "Саги" поспособствовали и различные украинские военно-исторические клубы. Они не только предоставили из своих коллекций оригинальную военную атрибутику и даже транспорт, но некоторые члены клубов снялись в массовых сценах "Саги".

Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала "Украина" занималась кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Кадр из сериала "Сага" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы знакомили со звездным актерским составом картины.

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