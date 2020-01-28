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В сериале "Ведьмак" сыграет звезда "Хоббита"

Актер исполнит роль шпиона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Актер Грэм Мактавиш в роли Двалина
Актер Грэм Мактавиш в роли Двалина
Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов", сыграет в новом сезоне сериала "Ведьмак". Теперь же появились новые подробности об актерском касте второго сезона. 59-летний шотландский актер Грэм Мактавиш, исполнитель роли гнома Двалина в трилогии "Хоббит", может сыграть в "Ведьмаке".

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По инфрмации Redanian Intelligence, в Сети даже появилось видео проб Грэма, из которого ясно, что речь идет о "Ведьмаке".

Скорее всего, персонаж Грэма – шпион Сигизмунд Дийкстра, бывший шеф разведки Редании, одного из крупных Северных королевств.

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Примечательно, что ролик с пробами сцены, которая явно не войдет в сериал и является лишь тестовой для актера, тут же начали стремительно удалять из Интернета.

Напомним, что во втором сезоне сериала "Ведьмак" сменится постановщик боевых сцен. Так, в первом сезоне постановкой боевых сцен занимался известный по роли Короля Ночи в "Игре престолов" Владимир Фурдик.

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