В сети опубликовали кадры со съемок бэкстейджа "Игры престолов"

На кадрах всеми любимые герои сериала

"Игра престолов" / Entertainment Weekly

Канал HBO представил зрителям последнюю 6 серию 8 сезона сериала "Игра престолов", которая смогла побить рекорд просмотров телешоу за всю историю. Однако, это фэнтезийная сага не закончится этим. Создатели покажут еще и документальный фильм о создании "Игры престолов" под названием "Последний дозор".

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Ждать осталось недолго, ну пока издание Entertainment Weekly порадовало поклонников серией ранее неопубликованных закадровых снимков. Своими мыслями о финале поделился исполнитель роли Тириона Питер Динклэйдж.

"Я буду так сильно скучать. Однако пришло время двигаться дальше. Многие сериалы задерживаются в эфире слишком долго. Нужно освободить место для новых интересных шоу. Деньги не должны быть основным аргументом при принятии определенных решений. Шоураннеры и руководство HBO оказались достаточно умны, чтобы не растягивать сюжет только ради прибыли и остановиться. Это было сложное решение. Для меня это величайшая роль в моей карьере", – отметил актер.

Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly Неопубликованные ранее снимки героев "Игры престолов" / Entertainment Weekly 1/17

В свою очередь, Кит Харингтон отметил, что обязан Бениоффу и Уайссу карьерой, которая дала ему возможность пробовать себя в новых ролях и проектах. Благодарность шоу высказала и его коллега Эмилия Кларк: "Этот сериал – моя жизнь. Все двери, открытые для меня теперь, это его заслуга".

Напомним, ранее известный американский писатель Джордж Мартин рассказал, чем финал его цикла книг "Песнь Льда и Пламени" и последний 8 сезон сериала "Игра престолов" будут отличаться.

Поклонникам же украинских шоу, напоминаем, в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – вы найдете все об отношениях, дружбе и новых трендах.

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