В сети опубликовали умилительные фото злостного похитителя Рождества

Плакат появился в Twitter с подписью "Он становится злее"

Создатели анимационного фильма "Гринч – похититель Рождества", оригинальная версия которого считается самым лучшим рождественским фильмом, опубликовали в сети постер, на котором герой изображен до того, как превратился в главного праздничного злодея. Плакат появился в Twitter с подписью "Он становится злее".

Фото: Twitter

Премьера мультфильма состоится в новогодние праздники в конце 2018-го. В России он появится на экранах 27 декабря 2018 года. В озвучке ленты принял участие британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Мультфильм "Гринч – похититель Рождества" заявлен как ремейк одноименного фильма 2000 года с Джимом Керри, Энтони Хопкинсом и Тейлор Момсен в главных ролях.

Скриншот с Twitter

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