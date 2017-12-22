В сети опубликовали умилительные фото злостного похитителя Рождества

Вчера, 12:31

Плакат появился в Twitter с подписью "Он становится злее"

Кадр из фильма &quot;Гринч - похититель Рождества&quot;
Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"

Создатели анимационного фильма "Гринч – похититель Рождества", оригинальная версия которого считается самым лучшим рождественским фильмом,  опубликовали в сети постер, на котором герой изображен до того, как превратился в главного праздничного злодея. Плакат появился в Twitter с подписью "Он становится злее".

1_07

Фото: Twitter

Премьера мультфильма состоится в новогодние праздники в конце 2018-го. В России он появится на экранах 27 декабря 2018 года. В озвучке ленты принял участие британский актер Бенедикт Камбербэтч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мультфильм "Гринч – похититель Рождества" заявлен как ремейк одноименного фильма 2000 года с Джимом Керри, Энтони Хопкинсом и Тейлор Момсен в главных ролях. 

.jpg_38

Скриншот с Twitter

Напомним, наступает праздничный сезон и домашние любимцы могут внезапно стать дикими и непреодолимыми разрушителями. Мы предлагаем подборку забавных фото домашних животных, которые уже успели разбить елочную игрушку, пожевать гирлянду или уснуть в игрушечном вертепе.
фото, премьера, мультфильм, постер, новогодние праздники, гринч
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Кадр из мультфильма «Фердинанд». Фото: UFD

Бык-неженка, ежики и коза с приветом: впечатления от премьеры мультфильма "Фердинанд"

21 Декабря, 15:50

Картина выходит в укранский прокат под слоганом "Создан для борьбы. Рожден для любви"

Афиша

Домашние любимцы, которые "попались" на горяченьком. Фото: bored panda

Как коты и собаки "попадаются" на рождественских преступлениях

20 Декабря, 11:11

Домашние животные, которые уже успели разбить елочную игрушку, пожевать гирлянду или уснуть в игрушечном вертепе
Загрузка...
Загрузка...