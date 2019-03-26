В сети появились крутые постеры фильма "Человек-Паук: Вдали от дома"

Снимки опубликовал Том Холланд – исполнитель главной роли

"Человек-паук: Вдали от дома" Фото: YouTube

Молодой актер Том Холланд, который недавно рассекретил название новой части фильма о Человеке-Пауке, представил три новых постера своего второго супергеройского сольника "Человек-паук: Вдали от дома", в котором его герой вместе с друзьями отправится в Европу. Постеры опубликованы в Instagram звезды. Холланд пообещал в описании, что "это будет его самая безумная поездка".

Постер фильма "Человек-Паук: Вдали от дома" Фото: instagram.com/tomholland2013

"Я решил начать вашу неделю с небольшого экшена с участием Паучка. "Человек-паук: Вдали от дома" прибудет в кинотеатры 5 июля, и это будет его самая безумная поездка на сегодняшний день", – написал исполнитель главной роли.

Постер фильма "Человек-Паук: Вдали от дома" Фото: instagram.com/tomholland2013

На постерах Человек-паук позирует на фоне достопримечательностей Лондона, Берлина и Венеции, куда он отправится в поездку вместе со своим классом.

Постер фильма "Человек-Паук: Вдали от дома" Фото: instagram.com/tomholland2013

Вместе с Холландом сыграют Зендая, Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Мариса Томей, Джон Фавро, Джейкоб Баталон и Майкл Китон.

Напомним, ранее в сети появился тизер-трейлер нового супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома". Ролик появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.

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