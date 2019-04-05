В сети появились первые кадры нового фильма про Терминатора

В фильм вернулись персонажи Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера

"Терминатора: Темная судьба" Фото: IGN

Недавно Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма про "Терминатора". А теперь издание IGN показало эксклюзивные снимки из "Терминатора: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate), на которых изображены все шесть главных героев нового фильма.

"Терминатор: Темная судьба" Фото: IGN "Терминатор: Темная судьба" Фото: IGN "Терминатор: Темная судьба" Фото: IGN "Терминатор: Темная судьба" Фото: IGN "Терминатор: Темная судьба" Фото: IGN "Терминатор: Темная судьба" Фото: IGN 1/6

На фото можно увидеть, как выглядят Линда Хэмилтон (роль Сары Коннор) и Арнольд Шварценеггер (киборг T-800) в блокбастере, события в котором разворачиваются после "Терминатор 2: Судный день".

Кроме этих персонажей, в фильме также снимается Маккензи Дэвис, Наталья Рейес, Габриэль Луна и Диего Бонета. Режиссером новой картины стал Тим Миллер, а продюсерами - Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон. По словам Миллера, он пытался сосредоточиться на взаимоотношениях персонажей Сары Коннор и Терминатора.

"Линда заново изобрела этого персонажа", – отметил он участие Хэмилтон в фильме. Также режиссер похвалил новых звезд Маккензи Дэвис (роль Грейс), и Наталью Рейес (Дэни Рамос).

Фильм "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate) выходит в кинотеатры 1 ноября 2019 года.

Напомним, в сети уже "гуляют" фотографии и видео со съемок шестой части боевика.

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