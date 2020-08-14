В Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве. Стартовали съемки боевика для Netflix

В кадре актер репетировал одну из сцен фильма

В Киеве стартовали съемки комедийного боевика для Netflix – The Last Mercenary ("Последний наемник"), с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Актер уже успел прибыть в столицу, а сегодня в Сети появился короткий ролик со съемочной площадки, которая расположилась недалеко от метро "Шулявская".

Жан-Клод Ван Дамм Фото: Getty Images

На видео, которое опубликовал Telegram-канал KIEVMAP, Жан-Клод Ван Дамм снимается в сцене на парковке возле ТРЦ "Космополит". Актер одет в униформу с эмблемой BRI – французского подразделения полицейского спецназа.

Жан-Клод Ван Дамм играет таинственного экс-агента секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда правительство обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками. Вскоре обнаруживается, что к запутанному делу причастна мафия и правительственные лица.

В фильме также снимутся Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимсит, Эрик Джудор и актриса Миу-Миу.

Съемки фильма продлятся до осени. Большинство сцен будут сняты в Киеве, а часть – в Париже, поскольку по сюжету события фильма будут разворачиваться во Франции.

Какие фильмы стоит посмотреть с Жан-Клод Ван Даммом

Жан-Клод Ван Дамм – один из самых популярных актеров Голливуда. Он завоевал признание как мужской аудитории, так и симпатию миллионов зрительниц. Фильмы с Жан-Клод Ван Даммом всегда смотрятся на одном дыхании. Предлагаем к просмотру несколько эпичных кинолент, которые можно посмотреть в домашнем кинотеатре на OLL.TV.

Самоволка

"Самоволка" Фото: themoviedb.org

Главный герой Лион Готье – французский легионер, решает сбежать из военной базы в Африке, чтобы увидеть своего умирающего брата. По прибытию в Нью-Йорк, Лион Готье находит подработку, чтобы доехать до Лос-Анджелеса. Теперь Лион будет принимать участие в подпольных боях без правил и получает прозвище "Львиное сердце". Однако Лиона преследуют легионеры и теперь герою грозит трибунал...

Серия фильмов "Универсальный солдат"

Жан-Клод Ван Дамм в фильме "Универсальный солдат" Фото: Pinterest

Роль в научно-фантастическом боевике "Универсальный солдат" 1992 года вывела актера на новый уровень популярности. По сюжету, во время одного из вьетнамских сражений погибают командир Эндрю Скотт и рядовой Люк Деверо. Погибших объявляют пропавшими без вести, потому что у самого высшего начальства особенные планы на этих военных. Их тела понадобились военным для научных экспериментов. Через некоторое время вездесущим журналистам удается выяснить, что военные создали отряд Универсальных солдат.

За ответами журналисты отправляются на секретную базу, где становится известно, что киборгов создали из погибших солдат. Но, как всегда, мирные люди оказываются на базе не вовремя. Эндрю выходит из-под контроля и убивает оператора новостей. Противостоять универсальному солдату не так-то просто. Но, к счастью, второй киборг – Люк – берет под свою защиту девушку-репортера. Оказывается, еще не все тайны, связанные со смертью Люка и Эндрю раскрыты, Люк только начинает вспоминать подробности того события.

Ранее мы сообщали, что Голливуд купил украинский триллер Let it snow в главной роли с Иванной Сахно.

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