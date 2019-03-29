В сети появился новый трейлер сериала HBO "Чернобыль"

Это история о катастрофе и жертвах людей во время Чернобыльской катастрофы

"Чернобыль" Фото: YouTube

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер сериала "Чернобыль" про аварию на Чернобыльской АЭС. Сериал будет состоять из пяти эпизодов и выйдет 6 мая.

В сериале, согласно синопсису, речь пойдет о "храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

В сериале главные роли сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Кроме того, в проекте примут участие Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли.

Создателем "Чернобыля" выступит Крейг Мазин, написавший сценарии к таким картинам, как "Без чувств", "Супергеройское кино" и "Человек-ракета".

Напомним, компания HBO снимает сериал "Чернобыль" совместно с британским телевидением Sky. Съемки проходили в Литве, а роль самого Чернобыля досталась вильнюсскому району Фабиенишкес.

Смотрите видео о секретах сериалов:

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