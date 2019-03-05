В сети появился новый трейлер "Шазам!"

Премьера фильма состоится 4 апреля 2019 года

"Шазам!" Фото: YouTube

Недавно киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер супергеройской картины "Шазам!". Теперь в сети появился новый трейлер блокбастера с актером Закари Ливаем в главной роли. Ролик опубликовала студия Warner Bros. Pictures на своем канале на YouTube.

Режиссером картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, а главные роли в ней исполнили Закари Ливай и Марк Стронг.

По сюжету, воспитанному улицей 14-летнему Билли Батсону повезло: он способен превращаться во взрослого супергероя Шазама. Этим умением наделил его древний волшебник... Шазам с беззаботной детской радостью пытается испытать все границы своих способностей! Но ему придется быстро освоить навыки, чтобы побороть смертоносные силы зла, которыми руководит доктор Таддеус Сиванна.

Премьера фильма запланирована на 4 апреля 2019 года.

Напомним, в новый трейлер вошли свежие кадры из фильма. В ленте также снимаются Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер и Марк Стронг.

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