Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В сети появился новый трейлер "Шазам!"

Премьера фильма состоится 4 апреля 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
"Шазам!"
"Шазам!"
Фото: YouTube

Недавно киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер супергеройской картины "Шазам!". Теперь в сети появился новый трейлер блокбастера с актером Закари Ливаем в главной роли. Ролик опубликовала студия Warner Bros. Pictures на своем канале на YouTube.

Режиссером картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, а главные роли в ней исполнили Закари Ливай и Марк Стронг.

По сюжету, воспитанному улицей 14-летнему Билли Батсону повезло: он способен превращаться во взрослого супергероя Шазама. Этим умением наделил его древний волшебник... Шазам с беззаботной детской радостью пытается испытать все границы своих способностей! Но ему придется быстро освоить навыки, чтобы побороть смертоносные силы зла, которыми руководит доктор Таддеус Сиванна.

Премьера фильма запланирована на 4 апреля 2019 года.

Напомним, в новый трейлер вошли свежие кадры из фильма. В ленте также снимаются Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер и Марк Стронг. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Спасение мира: появился впечатляющий трейлер фильма "Хеллбой" Неожиданная смерть: появился шокирующий трейлер "Людей Икс: Темный Феникс" Появился крутой трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"
трейлер Шазам! Закари Ливай
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої