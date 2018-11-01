В сети появился первый снимок со съемок последнего сезона "Игры престолов"

На фото герои Дейенерис Таргариен и Джон Сноу позируют вместе

Кадр из сериала "Игра престолов"

До премьеры нового сезона сериала "Игра престолов" осталось не так уж много времени – в 2019 году можем увидеть первые серии. Много было спойлеров, предположений и мифов по поводу нового сезона. Теперь в сети официально появилось первое фото со съемок восьмого сезона.

Дейенерис Таргариен и Джон Сноу Фото: Entertainment Weekly

Фото опубликовано в журнале Entertainment Weekly. На фото изображены Дейенерис Таргариен и Джон Сноу, которые обнимают друг друга. Отмечается, что герои сериала, которых сыграли Эмилия Кларк и Кит Харингтон, позировали перед камерой в Северной Ирландии, где проходили съемки последнего сезона.

Кроме того, актеры рассказали, как проходил процесс создания саги. В частности, в течение 10 месяцев знаменитости работали над 6 последними эпизодами, поэтому съемки были довольно изнурительными.

"Это было беспощадно. Сцены, которые 5 лет назад мы снимали всего за один день, теперь занимали 5 дней. Создатели "Игры престолов" хотят, чтобы все было правильно", - рассказал Кит Харингтон.

Слова коллеги подтвердила и Эмилия Кларк. Она добавила, что заключительный сезон по качеству съемок и костюмов будет значительно лучшим, чем все предыдущие.

Напомним, стало известно о том, что создатели "Игры престолов" побили свой же собственный рекорд. А заключается он в длительности производства. Помощник режиссера Джонатан Куинлан, который работает на съемках восьмого сезона шоу, рассказал в своем Instagram, что одна из сцен батальных сцен снималась целых 55 дней.