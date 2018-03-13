В сети появился первый тизер фильма о Сильвио Берлускони

Фильм "Секретное досье" о так называемых "документах Пентагона" с Томом Хэнксом и Мерил Стрип уже давно в прокате, однако трейлер киноленты до сих пор очень популярен. Теперь же студия Universal Pictures показала первый тизер фильма о Сильвио Берлускони под названием Loro ("Они").

Киноленту снимал Паоло Соррентино – автор фильмов "Молодость" и "Великая красота" и сериала "Молодой Папа" с Джудом Лоу в роли Папы римского. А вот роль бывшего итальянского премьер-министра в новой ленте исполнит актер Тони Сервилло, игравший у Соррентино в фильмах "Изумительный", "Великая красота" и "Последствия любви".

Ради работы над фильмом о Берлускони режиссер отложил съемки второго сезона "Молодого Папы". Соррентино заявил, что хочет рассказать о карьере Берлускони максимально достоверно – от самого начала и до конца.

Напомним, в прокат вышел фильм "Темные времена" об Уинстоне Черчилле с Гэри Олдменом в главной роли.