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В сети появился первый тизер убойной комедии "Скажене весілля 2"

Всего будет опубликовано шесть роликов предстоящего фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
В сети появился первый тизер убойной комедии "Скажене весілля 2"
В сети появился первый тизер убойной комедии "Скажене весілля 2"
Фото: YouTube

В сети появились первые тизеры украинской комедии "Скажене весілля 2". Напомним, что в минувшем году первая часть картины установила новый кассовый рекорд в истории украинского кино. Короткие ролики предстоящего фильма опубликованы на официальном канале "Скажене весілля 2" в Youtube.

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По задумке создателей кинолетны, всего таких тизеров выйдет шесть. После будут представлены первые трейлеры, которые поведают зрителям о сюжете второй части нашумевшей комедии.

"События нового фильма происходят через год после "Скажене весілля". Еще один сюрприз, еще одна дочь, и еще одна свадьба ждет любимых героев. Погоня, новый зять, Назарий Запухляк, отец Евлампий, монахи, звездный каст, много бешеных приключений и еще больше качественного украинского юмора", – говорится в описании к видео.

"Скажене весілля 2" – смотреть тизер онлайн - Євлампій і Кіндрат:

"Скажене весілля 2" – смотреть тизер онлайн – Василь і Тарас:

"Скажене весілля 2" - смотреть тизер онлайн:

Ранее сообщалось, что Позитив из "Время и Стекло" стал продюсером фильма "Скажене весілля 2".

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